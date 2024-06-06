Mourinho etkisi

Fenerbahçe'de Portekizli teknik adamın göreve getirilmesi, oyuncular üzerinde şimdiden olumlu etki göstermeye başladı. Sezon sonunda ayrılmak isteyen pek çok ismin, Jose Mourinho ile çalışmak ve hazırlık kampında kendilerini göstermek için sabırsızlandıkları kaydedildi.
Fenerbahçe'de teknik direktörlüğe dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho'nun getirilmesi sarı-lacivertli futbolcuları da olumlu etkiledi.
Sezon sonunda takımdan ayrılmak isteyen bazı futbolcuların Portekizli çalıştırıcının gelmesiyle fikir değiştirdiği ve kampta Mourinho'nun gözüne girerek kalmak istedikleri kaydedildi.
Başka takımlarda kiralık oynayan Crespo, Joao Pedro, Samet Akaydin, Emre Mor, Bartuğ Elmaz, Emir Ortakaya, Umut Nayir, Omar Fayed, Emre Demir, Burak Kapacak, Jin ho Jo gibi isimler geri dönerken, son kararı sezon başı kampında Portekizli çalıştırıcı verecek.
Bu oyuncuları da Mourinho ile çalışma heyecanı sardı.
Sportif direktör Mario Branco sözleşmesi devam eden oyunculara yeni sezon hazırlık programı hakkında bilgi verdi ve Avrupa Şampiyonası'nda yer almayacak tüm oyuncuların hazır bir şekilde kampa gelmelerini istedi.
Mourinho da kiralıktan dönecek futbolcularla birlikte tüm oyuncuları kampta görmek istiyor.
Hazırlık kampında sarı-lacivertli futbolcuları oldukça yoğun ve zorluk derecesi yüksek antrenmanların yer aldığı bir çalışma programı bekliyor.
Birçok futbolcu Mourinho ile çalışmak için heyecan duyarken, bu nedenle sezon başı kampına hazır olarak gelip, dünyaca ünlü teknik adamın gözüne girmeyi hedefliyor.