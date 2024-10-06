Mourinho Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Kararını verdi

Şu an için Everton'dan Mourinho'ya gelen resmi bir teklifin söz konusu olmadığı ancak teklif gelmesi durumunda da sarı-lacivertli takımda mutlu olan Mourinho'nun sözleşmesi bitmeden Fenerbahçe'den ayrılma gibi bir düşüncesinin bulunmadığı belirtildi.