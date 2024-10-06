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Mourinho Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Kararını verdi

Mourinho Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Kararını verdi

09:266/10/2024, Pazar
G: 6/10/2024, Pazar
Yeni Şafak
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İngiliz basını, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'yu Everton'a yazdı. Bu iddia gündem olurken, Portekizli çalıştırıcıdan sarı-lacivertli taraftarları sevindirecek haber geldi.

Fenerbahçe'nin Portekzili teknik direktörü Jose Mourinho'nun, Premier Lig ekibi Everton'la adının anılması sarı-lacivertlilerde şok etkisi oluştururken, deneyimli çalıştırıcının ayrılmak gibi bir düşüncesinin bulunmadığı kaydedildi.

Şu an için Everton'dan Mourinho'ya gelen resmi bir teklifin söz konusu olmadığı ancak teklif gelmesi durumunda da sarı-lacivertli takımda mutlu olan Mourinho'nun sözleşmesi bitmeden Fenerbahçe'den ayrılma gibi bir düşüncesinin bulunmadığı belirtildi. 

Tamamen Fenerbahçe'ye konsantre olan Portekizli teknik adam sarı-lacivertlilerin şampiyonluk hasretine son vermeyi hedefliyor ve teknik ekibiyle birlikte bu hedef doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.

Teknik direktör Jose Mourinho, henüz takım olarak istenilen seviyede olmadıklarını belirtirken, sarı-lacivertli takımın oyununun gelişmesi konusunda çalışmalarını sürdürüyor.

Mourinho, Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşamaya geldiğini belirterek, kulüpten ayrılma gibi bir düşüncesinin olmadığını vurguladı.

Önceki gün Fenerbahçe'nin basketbolda Olympiakos ile oynadığı maçı salonda izleyen Mourinho, sosyal medya adresinden 'Büyük kulüp' paylaşımı yaparak transfer söylentilerine cevap verdi.

#Fenerbahçe
#Jose Mouirinho
#Everton

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