Mourinho Fenerbahçe’nin teklifini reddetti

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, yönetimin kendisine yaptığı teklifi reddetti.
Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho, İstanbul'a geldiği günden bu yana lüks bir otelde konaklıyor.
İngiltere'de çalışırken de otelde kaldığı belirtilen Portekizli hocaya, Fenerbahçe yönetiminin konaklama masraflarını ödemek için teklif yaptığı iddia edildi.
Sözcü'de yer alan habere göre Jose Mourinho, Fenerbahçe yönetiminin bu teklifini teşekkür ederek geri çevirdi.
Deneyimli çalıştırıcının bunun kendi tercihi olduğunu ve masrafları kendi karşılayacağını belirttiği aktarıldı.
JOSE MOURİNHO’NUN FENERBAHÇE KARNESİ
Jose Mourinho Süper Lig’de bu sezon 16 maça çıktı.
Tecrübeli teknik adam bu maçlarda 11 galibiyet 3 beraberlik 2 mağlubiyet aldı.
Avrupa Ligi’nde ise 6 maçta 2 galibiyet 2 beraberlik 2 mağlubiyet elde etti.
Şampiyonlar Ligi ön elemesinde 4 maça çıkan Mourinho 2 galibiyet 1 mağlubiyet 1 beraberlik aldı.