Mourinho futbol tarihine geçiyor: 2 galibiyet daha alırsa…

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi 5. haftasında dün akşam deplasmanda Slavi Prag’ı 2-1 mağlup etti. Jose Mourinho öndeliğinde puanını 8’e çıkaran sarı-lacivertliler ligde 15. sırada yer aldı. Bu galibiyetin ardından Portekizli teknik adam kariyerinde büyük bir başarıya imza atarken aynı zamanda Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti’yi geçme fırsatını yakalamak üzere. İşte detaylar.

1 /6 UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Slavia Prag'ı 2-1 mağlup etti.



2 /6 Sarı-lacivertliler bu galibiyetiyle Avrupa Ligi'nde kendini üst sıralara atarken, teknik direktör Jose Mourinho'da kariyerinde önemli bir başarı yakaladı.



3 /6 Opta verilerine göre Jose Mourinho, Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin ardından Avrupa'da en fazla galibiyet kazanan isim oldu.

4 /6 Ancelotti'nin Avrupa'daki tüm kupalarda (Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi) 121 galibiyeti bulunuyor.

5 /6 İtalyan hocanın hemen ensesinde yer alan Mourinho'nun ise 119 galibiyeti var.

