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Mourinho Galatasaray yenilgisinin sebebini açıkladı: "Salakça bir cevap olacak..."

Mourinho Galatasaray yenilgisinin sebebini açıkladı: "Salakça bir cevap olacak..."

22:3221/09/2024, Cumartesi
G: 21/09/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray yenilgisi sonrası dikkat çeken ifadeler kullandı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 6. hafta karşılaşmasında Galatasaray'a 3-1 mağlup oldu.

Bu mağlubiyetin ardından sarı-lacivertliler, lider Galatasaray'ın 5 puan gerisine düştü.

Yenilginin ardından teknik direktör Jose Mourinho basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Salakça bir cevap olarak görülecek ama onlar bizden daha çok gol attığı için kazandı."

"Maça hızlı başladık, domine ettik ama hiç önemi yok. 3-1'den sonra her şeyi riske ettik ama önemi yok. Ne kadar kaçırdığımızın önemi yok. Biz sadece penaltı noktasından şutumuzu gole çevirdik. Onlar daha çok gol attığı için kazandı."

"Futbol bu, Amrabat çok iyi ikinci yarı geçildi. Sahte stoper olarak harika oynadı. İlk yarı eksik olan akışkanlığı sağladı. İrfan ve En-Nesyri de elinden geleni yaptı. En-Nesyri şans da buldu ama atamadı. Sonradan girenlerin suçlanmasını kabul edemem. Rakip iki taç atışından gol attı, bu onların suçu değil bizim suçumuz."


"İki taçtan gol yedik. Galatasaray'ın bizden çok fazla iyi, çok daha üstün oynadığını düşünmüyorum ama onlar girdikleri pozisyonları gole çevirdi. Biz atamadık."

#Fenerbahçe
#Jose Mourinho
#Galatasaray

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