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Spor

Mourinho iki futbolcuyu gözüne kestirdi: 'Türk futboluna kazandıracağım'

22:46 - 8/07/2024 Pazartesi
Güncelleme: 23:01 - 8/07/2024 Pazartesi
Yeni Şafak

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon kadroda düşünülmeyen iki futbolcu teknik direktör Jose Mourinho'nun gözüne girdi. Mourinho milli futbolcular için, "Onları Türk futboluna kazandıracağım." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

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Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da yaptığı çalışmalarla sürdürüyor.

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Mourinho yönetiminde sıkı çalışan sarı-lacivertlilerde en önemli hedef Şampiyonlar Ligi'ne katılmak.

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Teknik heyet 23 Temmuz'da Lugano ile oynanacak Şampiyonlar Ligi ön elemesi maçına hazır bir şekilde çıkmak için yoğun çaba sarf ediyor.

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Antrenman öncesi açıklamalarda bulunun Mourinho, "İlk Lugano maçında en iyi durumumuzda olmayacağız ama ikinci maçta tribünlerimiz o maçı kazanmamız için bize yardımcı olacak." ifadelerini kullandı.

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Lugano maçı ve yeni sezon hazırlıklarını sürdüğü kampa geçtiğimiz sezon kadroda düşünülmeyen iki futbolcu damga vurdu.


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Teknik direktör İsmail Kartal tarafından ara transfer döneminde gönderilen Bartuğ Elmaz ile Emre Mor kampın öne çıkan futbolcularından olurken Mourinho'nun gözüne girdi.


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Jose Mourinho, üzerinde durduğu iki oyuncu için dikkat çeken ifadeler kullandı.

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Mourinho, "Emre Mor ve Bartuğ Elmaz'ı tekrardan Türk futboluna kazandıracağım. Onlardaki o ışığı gördüm. Kamp boyunca çok iyi çalıştılar çalışıyorlar. Şampiyonluk yolunda fayda sağlayacaklar. Bartuğ Elmaz'ın gelişimi üzerinde duracağım." dedi.

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Bartuğ Elmaz geçen sezon devre arasında Sivasspor'a Emre Mor ise Fatih Karagümrük'e kiralanmıştı.


#Fenerbahçe
#Jose Mourinho
#Emre Mor
#Bartuğ Elmaz
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