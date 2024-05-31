Mourinho ile Fred'in ilginç buluşması! "Günlerin sayılı" demişti

Süper Lig'de yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayacak Fenerbahçe'de, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile anlaşma sağlandığı ifade edildi. İngiliz basını ise tecrübeli teknik adamın Brezilyalı futbolcu Fred'le Manchester United döneminde yaşadığı sorunu gündeme getirdi. İşte ayrıntılar...
Trendyol Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Sarı-lacivertlilerin yeni hocası ise Portekizli teknik adam Jose Mourinho olacak.
İtalyan basını, tecrübeli çalıştırıcı ile 2+1 yıllık anlaşmaya varıldığını duyurdu.
Bu anlaşmanın ardından gözler, Fenerbahçe forması giyen Fred'e çevrildi.
Portekizli teknik direktörle, Manchester United'da birlikte çalışan Fred'in kötü anıları var.
İngiliz basınına yansıyan haberlerde Jose Mourinho'nun, 2018 yılında oynanan ve Manchester United'ın 2-1 mağlup olduğu Valencia maçında Fred'le arasının bozulduğunu yazdı.
Oyundan aldığı Brezilyalı yıldıza sinirlenen Mourinho'nun öğrencisine, "Bu kulüpteki günlerin sayılı" dediği iddia edildi.
Bu maçtan 6 gün sonra ise Mourinho'nun İngiliz ekibiyle yolları ayrıldı.
Ayrıca haberlerde Mourinho'nun hiçbir zaman Fred'i Manchester United'a aldırmak istemediği de öne sürüldü.
31 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusu, 2018 yılında 59 milyon Euro karşılığında Shakhtar'dan Manchester United'a transfer olmuştu.
Brezilyalı yıldız, tam 5 sezon Manchester United'ın formasını terletti ve ardından Fenerbahçe ile sözleşme imzaladı.