Mourinho ırkçı mı? Bu soru Lemina'ya yöneltildi

Beyaz TV mikrofonuna konuşan 31 yaşındaki Gabonlu futbolcu, "Dürüst olmak gerekirse söyleyecek hiçbir şeyim yok. Eğer Drogba bu konuda bir şeyler söylüyorsa o karakteri (Mourinho) biliyor. Benim bu konularda konuşmayı pek sevmediğimi biliyorsunuz" dedi.