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Mourinho ırkçı mı? Bu soru Lemina'ya yöneltildi

Mourinho ırkçı mı? Bu soru Lemina'ya yöneltildi

11:472/03/2025, Pazar
G: 2/03/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Galatasaray derbisi sonrası sözleri çok tartışılmıştı. Sarı-kırmızılı takımın Gabonlu futbolcusu Mario Lemina'ya Mourinho'nun ırkçı olup olmadığı soruldu.

Jose Mourinho, Galatasaray derbisi sonrası sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesi için "Maymun gibi zıplıyorlardı" demişti.

Galatasaray cephesi, 'maymun' ifadesi nedeniyle Portekizli teknik adamı ırkçılıkla suçladı. Bazı yorumcular ise bunun ırkçılık değil hakaret olduğunu savundu.


Galatasaray'ın eski yıldızı Didier Drogba da Jose Mourinho'nun ırkçı olmadığını ifade etti. Chelsea'dan eski hocasına sahip çıkan Fildişi Sahilli yıldız, "Mourinho ırkçı olmadığını defalarca kanıtlamıştır. Bana güvenmenizi istiyorum. Benim babam nasıl ırkçı olabilir?" ifadelerini kullandı.

Galatasaray forması giyen Mario Lemina'ya da Mourinho'un ırkçı olup olmadığı soruldu.

Beyaz TV mikrofonuna konuşan 31 yaşındaki Gabonlu futbolcu, "Dürüst olmak gerekirse söyleyecek hiçbir şeyim yok. Eğer Drogba bu konuda bir şeyler söylüyorsa o karakteri (Mourinho) biliyor. Benim bu konularda konuşmayı pek sevmediğimi biliyorsunuz" dedi.

#Galatasaray
#Fenerbahçe
#Jose Mourinho

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