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Spor

Mourinho kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i

10:23 - 25/08/2024 Pazar
Güncelleme: 10:34 - 25/08/2024 Pazar

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor'un konuğu olacak. Sarı-lacivertlilerin bu mücadele öncesi muhtemel 11'i netleşti. İşte ayrıntılar...

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında bu akşam deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek.


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Çaykur Didi Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak müsabakayı, hakem Turgut Doman yönetecek.


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Lige Adana Demirspor galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe, 2. haftada ise deplasmanda Göztepe ile berabere kaldı.

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Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertli takım, Rize deplasmanını kayıpsız geçmeye çalışacak.

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Fenerbahçe'nin önemli oyuncularından Fred Rodrigues, takıma döndü. Uzun süreli sakatlığı nedeniyle önemli maçlar kaçıran tecrübeli orta saha, son dönemde takımla çalıştı.

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Teknik direktör Jose Mourinho'nun şans vermesi durumunda Fred'in sahadaki yerini alması bekleniyor.


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Fenerbahçe'de Rizespor maçı öncesinde tek eksik Mert Hakan Yandaş olacak. Geçtiğimiz sezondan cezası bulunan Mert Hakan Yandaş, Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecek. İrfan Can Eğribayat'ın ise 3 maçlık cezası Göztepe deplasmanında son bulmuştu.


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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre bileğinde sakatlığı bulunan Bright Osayi-Samuel, Brighton'la transfer görüşmeleri yapması için izin verilen Ferdi Kadıoğlu ve cezalı Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra Rade Krunic, Miha Zajc ve Ryan Kent Rize kafilesinde yer almadı.

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Sezon başında Fatih Karagümrük'ten transfer edilen Levent Mercan, Ferdi'nin yokluğunda ilk kez kadroya dahil edildi.

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İşte Fenerbahçe'nin Rizespor maçı muhtemel 11'i:


Livakovic, Oosterwolde, Djiku, Çağlar, Mert Müldür, İsmail, Fred, Maximin, Szymanski, İrfan Can Kahveci, En Nesyri.

#Fenerbahçe
#Çaykur Rizespor
#Süper Lig
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