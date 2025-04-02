Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Mourinho Liverpool’un gol canavarını istiyor: Transfer için start verildi!

Mourinho Liverpool’un gol canavarını istiyor: Transfer için start verildi!

16:262/04/2025, Çarşamba
G: 2/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho’nun talimatıyla Liverpool’un yıldız golcüsü için harekete geçti. Sarı-lacivertliler, 25 yaşındaki forveti kadrosuna katarak gelecek sezon için iddialı bir hamle yapmayı planlıyor. İşte detaylar.

Önümüzdeki sezon forvet hattına dünyaca ünlü bir golcü getirmek isteyen Fenerbahçe, Dusan Vlahovic'in ardından Darwin Nunez ismini de gündemine aldı. 

Vlahovic transferinin zor gözükmesi nedeniyle sarı lacivertliler; Uruguaylı Nunez'e odağını verecek. İspanyol basınından Footboom; Jose Mourinho'nun tavsiyesi üzerine Liverpool ile masaya oturulacağını yazdı.

Haberin detayında şu ifadeler yer alıyor: "Liverpool kariyerinde kritik bir dönemde olan Nunez'in üstünde gözler var. Takımdan ayrılacağı yönündeki söylentiler kuvvetlendi.


Mourinho, yıllar önce dikkatini çeken Uruguaylı forveti Fenerbahçe'ye transfer etmek istiyor.


Fenerbahçe yöneticileri, 2025-26 sezonunda anlaşmayı sağlamak için imkanları seferber etmeyi değerlendiriyor.''


2022 yılında 85 milyon euroya Benfica'dan Liverpool'a transfer olan yetenekli forvet, özellikle bu sezon beklentilerin altında kaldı.


Premier Lig'de 23 maçta 5 gol 3 asist üretti. Şimdiki değeri ise 50 milyon euro.


#Jose Mourinho
#Liverpool
#Fenerbahçe
#Mourinho

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Özel’in Türk ekonomisini hedef alan boykot çağrısına sanat, spor, siyaset ve iş dünyasından tepki yağdı