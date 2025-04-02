Mourinho Liverpool’un gol canavarını istiyor: Transfer için start verildi!

Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho’nun talimatıyla Liverpool’un yıldız golcüsü için harekete geçti. Sarı-lacivertliler, 25 yaşındaki forveti kadrosuna katarak gelecek sezon için iddialı bir hamle yapmayı planlıyor. İşte detaylar.
Önümüzdeki sezon forvet hattına dünyaca ünlü bir golcü getirmek isteyen Fenerbahçe, Dusan Vlahovic'in ardından Darwin Nunez ismini de gündemine aldı.
Vlahovic transferinin zor gözükmesi nedeniyle sarı lacivertliler; Uruguaylı Nunez'e odağını verecek. İspanyol basınından Footboom; Jose Mourinho'nun tavsiyesi üzerine Liverpool ile masaya oturulacağını yazdı.
Haberin detayında şu ifadeler yer alıyor: "Liverpool kariyerinde kritik bir dönemde olan Nunez'in üstünde gözler var. Takımdan ayrılacağı yönündeki söylentiler kuvvetlendi.
Mourinho, yıllar önce dikkatini çeken Uruguaylı forveti Fenerbahçe'ye transfer etmek istiyor.
Fenerbahçe yöneticileri, 2025-26 sezonunda anlaşmayı sağlamak için imkanları seferber etmeyi değerlendiriyor.''
2022 yılında 85 milyon euroya Benfica'dan Liverpool'a transfer olan yetenekli forvet, özellikle bu sezon beklentilerin altında kaldı.
Premier Lig'de 23 maçta 5 gol 3 asist üretti. Şimdiki değeri ise 50 milyon euro.