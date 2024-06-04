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Spor

Mourinho onu o Mourinho’yu istiyor: Fenerbahçe’den dev transfer!

14:51 - 4/06/2024 Salı
Güncelleme: 15:34 - 4/06/2024 Salı
Yeni Şafak

Fenerbahçe’de yeni sezon transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Teknik direktörlük görevine Jose Mourinho’nun gelmesiyle dünya basınında yankı uyandıran Fenerbahçe, takıma yıldız transfer etmek için çalışmalara başladı. İlk olarak santrafora takviye yapacak sarı-lacivertliler bu bölgeye ses getirecek transfer yapmak istiyor. Kanarya’nın radarında La Liga devinin yıldızı var. Detaylar haberimizde.

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Fenerbahçe gelecek sezon yapılanmaya gideceği ve bazı dünya yıldızlarını kadrosuna katacağı bildirildi.


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Bu futbolculardan birinin de Galatasaray'ın da ilgilendiği Antoine Griezmann olduğu kaydedildi. 

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Menajerler vasıtasıyla ilk görüşme yapılan Fransız futbolcu, sarı-lacivertli kulübe gelmeye sıcak bakıyor.

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Yıldız oyuncuyu cezbeden şeyin Mourinho'nun takımın başına geçmesi olduğu kaydedildi.

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Fenerbahçe'nin bir diğer kozlarından biri de Şampiyonlar Ligi.


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Ön eleme oynayacak sarı-lacivertliler Griezmann'ı ikna etmeye çalışacak.


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Fenerbahçe ilk olarak kiralık teklifini masaya yatıracak.


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2014 yılında, Griezmann kariyerinde büyük bir adım atarak Atlético Madrid'e transfer oldu.

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Burada Diego Simeone yönetiminde oyununu daha da geliştirdi ve dünya çapında tanınan bir oyuncu haline geldi. 

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Atlético Madrid'de geçirdiği süre boyunca Griezmann, La Liga, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde önemli başarılar elde etti. 

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Özellikle 2017-2018 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan takımın en önemli parçalarından biriydi.

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2019 yılında Griezmann, büyük bir transfer ücreti karşılığında Barcelona'ya transfer oldu. 

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Barcelona'da geçirdiği süre boyunca çeşitli zorluklarla karşılaşsa da, yetenekleri ve tecrübesiyle takımın önemli bir oyuncusu olmaya devam etti. 

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Ancak, Barcelona'daki finansal sorunlar ve takım içi dengeler nedeniyle beklenen etkiyi tam olarak yaratamayan Griezmann, 2021 yılında yeniden Atlético Madrid'e kiralık olarak döndü ve daha sonra transferi kalıcı hale geldi.

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Antoine Griezmann, Fransa milli takımı ile de büyük başarılar elde etti.

#Antoine Griezmann
#Jose Mourinho
#Fenerbahçe
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