Mourinho stoper istedi! İşte iki aday

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Sarı-lacivertli takım önceliğini savunmaya verirken Mourinho'nun istediği stoper adayları da belli oldu.
Fenerbahçe yönetimi, devre arasında stoper mevkiine transfer yapacak.
Brezilyalı stoper Becao sezonu kapatırken, beklentileri karşılamayan Samet Akaydin ile devre arasında yollar ayrılacak.
Sarı-lacivertliler, Becao'nun lisansını dondurarak, yabancı kontenjanında yer açacak.
Teknik direktör Jose Mourinho stoper mevkiine teknik ve oyun kurma yeteneği olan bir stoper istedi.
Listenin ilk sırasında PSV Eindhoven'ın Fransız stoperi yer alıyor. Sarı-lacivertliler, sezon sonunda sözleşmesi bitecek oyuncu için temsilcisiyle temasa geçti.
Fenerbahçe, güncel değeri 27 milyon Euro olan Boscagli için şartları zorlayacak. Teknik direktör Mourinho da 27 yaşındaki stoperin transferinin bitirilmesini istiyor.
Roma'da forma giyen İspanyol stoper Mario Hermoso da gündeme alındı. Kadroda küçülmeye gitme kararı alan Roma, 29 yaşındaki stoper ile yollarını ayırmayı planlıyor.
Fenerbahçe Sportif Direktörü Branco, Hermosa ve Roma ile temasa geçti.