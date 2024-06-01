Mourinho üstünü çizdi! Fenerbahçeli yıldıza büyük şok

Trendyol Süper Lig'de bu sezon da şampiyonluğa ulaşamayan Fenerbahçe'de teknik direktör değişimi yaşandı. İsmail Kartal ile yollarını ayıran sarı-lacivertliler, dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile anlaştı. Bir süredir Fenerbahçe'yi takip eden tecrübeli çalıştırıcının, sarı-lacivertlilerin o yıldızını istemediği ifade edildi. İşte haberin detayları...

1 / 13 Süper Lig'de sezonu 99 puanla 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi çalışmalar devam ediyor.

2 / 13 Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda başkanlığa aday olan mevcut başkan Ali Koç, yeni sezonda futbol A takımı teknik direktörlük görevi için İsmail Kartal ile yola devam etmeme kararı aldı.

3 / 13 Yapılan görüşmelerin ardından Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile 2+1 yıllık sözleşme anlaşma sağlandı.

4 / 13 Başkan Ali Koç, Londra'ya giderek Mourinho ile resmi sözleşmeyi imzalayacak. Öte yandan Ali Koç'un, Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanacak olan Şampiyonlar Ligi finalini Mourinho ile beraber seyretmesi bekleniyor.

5 / 13 Jose Mourinho, uzun süredir Fenerbahçe'yi takip ediyor. Sarı-lacivertli ekibin ligde oynadığı son maçları izleyen Portekizli teknik adam, kadro yapılanması hakkında da notlar aldı.

6 / 13 Tecrübeli çalıştırıcının daha önce Fenerbahçe'de forma giymiş futbolculardan kulüp ve şehir hakkında bilgi aldığı da öğrenildi.

7 / 13 Öte yandan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerken bir yandan da ayrılacak oyuncular ile ilgili adımlar atılıyor.

8 / 13 Yönetimin dünyaca ünlü Portekizli teknik adam Jose Mourinho ile anlaşması sonrası Edin Dzeko'ya da yol göründü.

9 / 13 Takvim'de yer alan habere göre ayrılığın gerekçesi Mourinho'nun forvet transferi istemesi.

10 / 13 Dzeko'nun sezonun son haftalarında düşen performansı ve bazı Körfez ekiplerinin oyuncuya ilgi göstermesi olduğu da gelen haberler arasında.

11 / 13 Bu sezon Fenerbahce formasıyla 45 maça çıkan 38 yaşındaki golcü futbolcu söz konusu karşılaşmalarda 25 gol, 10 asistlik performans göstermesine rağmen kaçırdığı gollerle de dikkat çekmişti.

12 / 13 Oyuncuya Suudi takımlarının yüksek yıllık ücret teklif ettiği ve tecrübeli golcünün yeni rotasının da burası olabileceği ifade ediliyor.