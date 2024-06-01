Mourinho üstünü çizdi! Fenerbahçeli yıldıza büyük şok

Trendyol Süper Lig'de bu sezon da şampiyonluğa ulaşamayan Fenerbahçe'de teknik direktör değişimi yaşandı. İsmail Kartal ile yollarını ayıran sarı-lacivertliler, dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile anlaştı. Bir süredir Fenerbahçe'yi takip eden tecrübeli çalıştırıcının, sarı-lacivertlilerin o yıldızını istemediği ifade edildi. İşte haberin detayları...
Süper Lig'de sezonu 99 puanla 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi çalışmalar devam ediyor.
Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda başkanlığa aday olan mevcut başkan Ali Koç, yeni sezonda futbol A takımı teknik direktörlük görevi için İsmail Kartal ile yola devam etmeme kararı aldı.
Yapılan görüşmelerin ardından Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile 2+1 yıllık sözleşme anlaşma sağlandı.
Başkan Ali Koç, Londra'ya giderek Mourinho ile resmi sözleşmeyi imzalayacak. Öte yandan Ali Koç'un, Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanacak olan Şampiyonlar Ligi finalini Mourinho ile beraber seyretmesi bekleniyor.
Jose Mourinho, uzun süredir Fenerbahçe'yi takip ediyor. Sarı-lacivertli ekibin ligde oynadığı son maçları izleyen Portekizli teknik adam, kadro yapılanması hakkında da notlar aldı.
Tecrübeli çalıştırıcının daha önce Fenerbahçe'de forma giymiş futbolculardan kulüp ve şehir hakkında bilgi aldığı da öğrenildi.
Öte yandan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerken bir yandan da ayrılacak oyuncular ile ilgili adımlar atılıyor.
Yönetimin dünyaca ünlü Portekizli teknik adam Jose Mourinho ile anlaşması sonrası Edin Dzeko'ya da yol göründü.
Takvim'de yer alan habere göre ayrılığın gerekçesi Mourinho'nun forvet transferi istemesi.
Dzeko'nun sezonun son haftalarında düşen performansı ve bazı Körfez ekiplerinin oyuncuya ilgi göstermesi olduğu da gelen haberler arasında.
Bu sezon Fenerbahce formasıyla 45 maça çıkan 38 yaşındaki golcü futbolcu söz konusu karşılaşmalarda 25 gol, 10 asistlik performans göstermesine rağmen kaçırdığı gollerle de dikkat çekmişti.
Oyuncuya Suudi takımlarının yüksek yıllık ücret teklif ettiği ve tecrübeli golcünün yeni rotasının da burası olabileceği ifade ediliyor.
Dzeko'nun Fenerbahçe ile olan kontratı 2025 yılında sona erecek.