Mourinho yıldız ismi Rangers maçına özel hazırlıyor

Son haftalarda formayı Oğuz Aydın'a kaptıran ve yeni sözleşme imzalamaması nedeniyle takımdan ayrılacağı konuşulan Osayi-Samuel, Rangers maçını bir fırsat olarak görüyor. Mourinho'nun Osayi-Samuel ile hafta içinde özel toplantılar yapacağı ve oyun sistemindeki rolünü ona ezberleteceği belirtildi.



