Mourinho yıldız ismi Rangers maçına özel hazırlıyor

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Rangers'a konuk olacak. İlk maçta 3-1 mağlup olduğu için tur şansını zora sokan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho, yıldız ismi bu karşılaşmaya özel olarak hazırlıyor. İşte detaylar...
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe, Rangers'a 3-1 yenilmişti. Fenerbahçe'nin İskoçya'da turu geçmesi için en az 3 farklı galibiyet elde etmesi gerekiyor.
Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho'nun bu karşılaşma için Osayi-Samuel'i özel olarak hazırladığı belirtildi. Milliyet'te yer alan habere göre, ilk maçta cezası nedeniyle oynayamayan Osayi-Sameul, Mourinho'nun Rangers maçında en kilit futbolcusu olacak.
Osayi'nin hızına güvenen Portekizli çalıştırıcı, Nijeryalı yıldızın Rangers'ın ilk maçta bu kanatta yaptığı hızlı hücumlara rövanşta izin vermeyeceğini düşünüyor.
Son haftalarda formayı Oğuz Aydın'a kaptıran ve yeni sözleşme imzalamaması nedeniyle takımdan ayrılacağı konuşulan Osayi-Samuel, Rangers maçını bir fırsat olarak görüyor. Mourinho'nun Osayi-Samuel ile hafta içinde özel toplantılar yapacağı ve oyun sistemindeki rolünü ona ezberleteceği belirtildi.