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Spor

Mourinho'dan 3 isme olumsuz rapor: Biletlerini kesti

14:19 - 1/07/2024 Pazartesi
Güncelleme: 14:57 - 1/07/2024 Pazartesi
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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Düzce kampında Perolul Ploieşti ile karşı karşıya gelmişti. Teknik direktör Jose Mourinho'nun mücadele sonrası 3 isimle ilgili olumsuz rapor verdiği ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

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Fenerbahçe, 24 Haziran'da başladığı Topuk Yaylası'ndaki sezonun ilk kampını cumartesi günü Perolul Ploieşti maçıyla tamamlayıp, İstanbul'a dönmüştü.

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Teknik direktör Jose Mourinho da bu süre içinde oyuncuları yakından tanıma ve gözlemleme şansı buldu.

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Portekizli çalıştırıcı, idmanlardaki ve Ploieşti maçındaki performanslar sonrasında bazı isimlere tam not verirken bazılarının ise üzerini çizdi.

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Jose'nin kaptan Edin Dzeko'nun yanı sıra Fred, Jayden Oosterwolde, Miha Zajc ve Cengiz Ünder'den çok memnun kaldığı öğrenildi.

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Sezonun ilk etabının ardından yönetime bir rapor sunan Mou'nun bu 5 isimin takımda tutulmasını istediği belirtildi.

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Fotomaç'ta yer alan habere göre 61 yaşındaki teknik adam, Rade Krunic, Serdar Aziz ve Luan Peres'ten memnun kalmadı.

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3 isim hakkındaki son kararını Avusturya'daki ikinci sezon kampında verecek.

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Fenerbahçe, sezonun ikinci kampı için yarın Avusturya'ya gidecek. Sarı-lacivertliler, 13 Temmuz'a kadar çalışmalarını burada sürdürecek.

#Jose Mourinho
#Fenerbahçe
#Süper Lig
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