Mourinho'dan 3 isme olumsuz rapor: Biletlerini kesti

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Düzce kampında Perolul Ploieşti ile karşı karşıya gelmişti. Teknik direktör Jose Mourinho'nun mücadele sonrası 3 isimle ilgili olumsuz rapor verdiği ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...
Fenerbahçe, 24 Haziran'da başladığı Topuk Yaylası'ndaki sezonun ilk kampını cumartesi günü Perolul Ploieşti maçıyla tamamlayıp, İstanbul'a dönmüştü.
Teknik direktör Jose Mourinho da bu süre içinde oyuncuları yakından tanıma ve gözlemleme şansı buldu.
Portekizli çalıştırıcı, idmanlardaki ve Ploieşti maçındaki performanslar sonrasında bazı isimlere tam not verirken bazılarının ise üzerini çizdi.
Jose'nin kaptan Edin Dzeko'nun yanı sıra Fred, Jayden Oosterwolde, Miha Zajc ve Cengiz Ünder'den çok memnun kaldığı öğrenildi.
Sezonun ilk etabının ardından yönetime bir rapor sunan Mou'nun bu 5 isimin takımda tutulmasını istediği belirtildi.
Fotomaç'ta yer alan habere göre 61 yaşındaki teknik adam, Rade Krunic, Serdar Aziz ve Luan Peres'ten memnun kalmadı.
3 isim hakkındaki son kararını Avusturya'daki ikinci sezon kampında verecek.
Fenerbahçe, sezonun ikinci kampı için yarın Avusturya'ya gidecek. Sarı-lacivertliler, 13 Temmuz'a kadar çalışmalarını burada sürdürecek.