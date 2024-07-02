Mourinho'dan 3 milli oyuncuya izin yok

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, A Milli Takım'daki performanslarını beğendiği üç oyuncu için yönetime "satılmasın" raporu verdi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele eden sarı-lacivertli takımın milli oyuncularını yakından takip ediyor.
A Milli Takım futbolcuları İsmail Yüksek, Mert Müldür ve Ferdi Kadıoğlu'nun performansını beğenen Portekizli teknik adam, 3 futbolcunun da takımda tutulması konusunda yönetime rapor verdi.
Avrupa'nın önemli kulüplerinin transfer listesinde yer alan üç oyuncunun yerinin doldurulmasının zor olacağını düşünen Mourinho'nun yönetime, "Astronomik teklif olmadığı sürece üçünü de takımda görmek istiyorum" dediği öğrenildi.
Yine milli takımda bulunan Samet Akaydin'in performansından da memnun kalan teknik direktör Jose Mourinho, tecrübeli stoper hakkındaki kararını yapılacak kamptaki performansına göre verecek.
Yurt dışından ve Süper Lig'den teklifler alan milli futbolcu da, Fenerbahçe'nin kendisi hakkında vereceği karara göre bu teklifleri değerlendirecek.