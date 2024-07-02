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Spor

Mourinho'dan 3 milli oyuncuya izin yok

16:47 - 2/07/2024 Salı
Güncelleme: 17:31 - 2/07/2024 Salı
Yeni Şafak

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, A Milli Takım'daki performanslarını beğendiği üç oyuncu için yönetime "satılmasın" raporu verdi.

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele eden sarı-lacivertli takımın milli oyuncularını yakından takip ediyor.

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A Milli Takım futbolcuları İsmail Yüksek, Mert Müldür ve Ferdi Kadıoğlu'nun performansını beğenen Portekizli teknik adam, 3 futbolcunun da takımda tutulması konusunda yönetime rapor verdi.

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Avrupa'nın önemli kulüplerinin transfer listesinde yer alan üç oyuncunun yerinin doldurulmasının zor olacağını düşünen Mourinho'nun yönetime, "Astronomik teklif olmadığı sürece üçünü de takımda görmek istiyorum" dediği öğrenildi.

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Yine milli takımda bulunan Samet Akaydin'in performansından da memnun kalan teknik direktör Jose Mourinho, tecrübeli stoper hakkındaki kararını yapılacak kamptaki performansına göre verecek.

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Yurt dışından ve Süper Lig'den teklifler alan milli futbolcu da, Fenerbahçe'nin kendisi hakkında vereceği karara göre bu teklifleri değerlendirecek.

#Fenerbahçe
#EURO 2024
#Jose Mourinho
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