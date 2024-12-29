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Mourinho'dan ayrılığa veto! Yıldız futbolcu Fenerbahçe'de kalacak

Mourinho'dan ayrılığa veto! Yıldız futbolcu Fenerbahçe'de kalacak

10:1529/12/2024, Pazar
G: 29/12/2024, Pazar
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Fenerbahçe'de ara transfer dönemi çalışmaları devam ederken takımdaki geleceği merak konusu olan Polonyalı futbolcu Sebastian Szymanski için Mourinho'dan son karar çıktı.

Fenerbahçe'de Polonyalı orta saha Sebastian Szymanski'nin geleceği netleşti.

Birçok teklif alan yıldız ismin satışına teknik heyetten onay çıkmadı.

25 yaşındaki orta saha, gelen tekliflere rağmen devre arasında bir yere gitmeyecek.

3. bölge baskısı ve takım savunmasına yardımıyla öne çıkan Szymanski'den vazgeçmeyecek Portekizli çalıştırıcı Mourinho, Polonyalı oyuncunun performansından memnun. 

Bu sezon sarı-lacivertli formayla 26 karşılaşmada görev alan Szymanski, 2 gol atarken 5 de asist yaptı.

Polonyalı futbolcunun güncel piyasa değeri ise 17 milyon Euro...

#Jose Mourinho
#Fenerbahçe
#Sebastian Szymanski

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