Mourinho'dan ayrılığa veto! Yıldız ismi kalmaya ikna etti

Fenerbahçe, transferde hareketli günler geçiriyor. Ferdi Kadıoğlu'nu Brighton'a gönderen sarı-lacivertlilerde, bir ayrılık daha yaşanmasına Jose Mourinho engel oldu. İşte ayrıntılar...

1 / 8 Ferdi Kadıoğlu'nu Brighton'a satan Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde'nin de Premier Lig'den talipleri vardı.













2 / 8 Ancak 23 yaşındaki futbolcunun ayrılığına Jose Mourinho'dan onay çıkmadı.

















3 / 8 Sabah'ta yer alan habere göre Fenerbahçe'nin 2023'te Parma'dan 6 milyon euro bonservisle kadrosuna kattığı Jayden Oosterwolde için İngiliz ekipleri devrede.











4 / 8 Ferdi Kadıoğlu sonrası sol bek pozisyonunda formayı alan Jayden Oosterwolde, Premier Lig'den gelen tekliflere sıcak bakıyordu.









5 / 8 Ancak Hollandalı futbolcu, Jose Mourinho'nun "Sana ihtiyacım var" sözü sonrası takımda kalmaya ikna oldu.









6 / 8 Yönetim ise Jayden Oosterwolde'ye sezon sonunda Premier Lig'den teklif gelmesi halinde ayrılığına izin verileceğinin sözünü verdi.





7 / 8 Başarılı futbolcunun Fenerbahçe ile 2027 Haziran'a kadar sözleşmesi var.