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Spor

Mourinho'dan ayrılığa veto! Yıldız ismi kalmaya ikna etti

10:35 - 2/09/2024 Pazartesi
Güncelleme: 10:37 - 2/09/2024 Pazartesi
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Fenerbahçe, transferde hareketli günler geçiriyor. Ferdi Kadıoğlu'nu Brighton'a gönderen sarı-lacivertlilerde, bir ayrılık daha yaşanmasına Jose Mourinho engel oldu. İşte ayrıntılar...

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Ferdi Kadıoğlu'nu Brighton'a satan Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde'nin de Premier Lig'den talipleri vardı.







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Ancak 23 yaşındaki futbolcunun ayrılığına Jose Mourinho'dan onay çıkmadı.









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Sabah'ta yer alan habere göre Fenerbahçe'nin 2023'te Parma'dan 6 milyon euro bonservisle kadrosuna kattığı Jayden Oosterwolde için İngiliz ekipleri devrede.






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Ferdi Kadıoğlu sonrası sol bek pozisyonunda formayı alan Jayden Oosterwolde, Premier Lig'den gelen tekliflere sıcak bakıyordu.





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Ancak Hollandalı futbolcu, Jose Mourinho'nun "Sana ihtiyacım var" sözü sonrası takımda kalmaya ikna oldu.





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Yönetim ise Jayden Oosterwolde'ye sezon sonunda Premier Lig'den teklif gelmesi halinde ayrılığına izin verileceğinin sözünü verdi.



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Başarılı futbolcunun Fenerbahçe ile 2027 Haziran'a kadar sözleşmesi var.

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Jose Mourinho'nun değişilmezlerinden olan Oosterwolde, oynanan 8 maçta da formayı giydi. Oosterwolde bu karşılaşmalarda 90 dakika sahada kaldı.



#Jose Morinho
#Fenerbahçe
#Jayden Oosterwolde
42 dakika önce
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