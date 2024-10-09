Mourinho'dan beklenmedik hamle! Yerine oyuncu alınmasını istedi

Süper Lig'de şu ana kadar topladığı 16 puanla 4. sırada yer alan Fenerbahçe'de, teknik direktör Jose Mourinho'nun yıldız ismin performansından memnun olmadığı ve alternatif bir oyuncu önerdiği ifade edildi.
Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun, Osayi-Samuel'in yokluğunda Mert Müldür'ün performansından mutlu olmadığı iddia edildi.
Sabah'ta yer alan habere göre, bu bölgeye transfer isteyen Jose Mourinho, Ajax'tan Devyne Rensch'in ismini verdi.
Fenerbahçe yönetiminin ise futbolcu ile ilgili çalışmalara başladığı öne sürüldü.
Mert Müldür, Fenerbahçe formasıyla bu sezon 13 maça çıktı.
25 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 1 asistlik skor katkısı verdi.
Devyne Rensch'te Ajax'ta 12 maç oynadı.
21 yaşındaki Hollandalı bu maçlarda 1 gol ve 1 asistlik performans gösterdi.