Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Mourinho'dan beklenmedik hamle! Yerine oyuncu alınmasını istedi

Mourinho'dan beklenmedik hamle! Yerine oyuncu alınmasını istedi

09:469/10/2024, Çarşamba
G: 9/10/2024, Çarşamba
Diğer
Sonraki haber
<p></p>

Süper Lig'de şu ana kadar topladığı 16 puanla 4. sırada yer alan Fenerbahçe'de, teknik direktör Jose Mourinho'nun yıldız ismin performansından memnun olmadığı ve alternatif bir oyuncu önerdiği ifade edildi.

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun, Osayi-Samuel'in yokluğunda Mert Müldür'ün performansından mutlu olmadığı iddia edildi.






Sabah'ta yer alan habere göre, bu bölgeye transfer isteyen Jose Mourinho, Ajax'tan Devyne Rensch'in ismini verdi.





Fenerbahçe yönetiminin ise futbolcu ile ilgili çalışmalara başladığı öne sürüldü.





Mert Müldür, Fenerbahçe formasıyla bu sezon 13 maça çıktı.





25 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 1 asistlik skor katkısı verdi.






Devyne Rensch'te Ajax'ta 12 maç oynadı.



21 yaşındaki Hollandalı bu maçlarda 1 gol ve 1 asistlik performans gösterdi.

#Jose Mourinho
#Mert Müldür
#Fenerbahçe

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Denizli Acıpayam 2+1 ve 3+1 hak sahipliği konut belirleme kura sonuçları isim listesi belli oldu