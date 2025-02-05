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Mourinho'dan büyük rotasyon! İşte Fenerbahçe'nin Erzurumspor maçı muhtemel 11'i

Mourinho'dan büyük rotasyon! İşte Fenerbahçe'nin Erzurumspor maçı muhtemel 11'i

09:395/02/2025, Çarşamba
G: 5/02/2025, Çarşamba
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Ziraat Türkiye Kupası 2. hafta müsabakasında Fenerbahçe, Erzurumspor FK'yı ağırlayacak. Zorlu maç öncesi sarı-lacivertlilerin deneyimli teknik direktörü Jose Mourinho, dikkat çeken bir rotasyona hazırlanıyor. İşte Fenerbahçe'nin Erzurumspor maçı muhtemel 11'i...

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Erzurumspor FK'yı konuk ediyor. Jose Mourinho'nun kupa maçında kadroda büyük değişiklikler yapması bekleniyor.

Erzurumspor FK maçında daha az süre alan isimlere şans vermesine kesin gözüyle bakılan Mourinho'nun, Süper Lig'deki son maçın 11'inden 8 ismi değiştirmesi bekleniyor.

Milliyet'in haberine göre Mourinho'nun Erzurumspor FK maçında sahaya süreceği 11 şöyle:

Ertuğrul Çetin

Diego Carlos

Milan Skriniar

Yusuf Akçiçek

Osayi-Samuel

Cengiz Ünder

İsmail Yüksek

Mert Hakan Yandaş

İrfan Can Kahveci

Cenk Tosun

Youssef En-Nesyri

#Fenerbahçe
#Erzurumspor FK
#Ziraat Türkiye Kupası

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