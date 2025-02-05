Mourinho'dan büyük rotasyon! İşte Fenerbahçe'nin Erzurumspor maçı muhtemel 11'i

Ziraat Türkiye Kupası 2. hafta müsabakasında Fenerbahçe, Erzurumspor FK'yı ağırlayacak. Zorlu maç öncesi sarı-lacivertlilerin deneyimli teknik direktörü Jose Mourinho, dikkat çeken bir rotasyona hazırlanıyor. İşte Fenerbahçe'nin Erzurumspor maçı muhtemel 11'i...
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Erzurumspor FK'yı konuk ediyor. Jose Mourinho'nun kupa maçında kadroda büyük değişiklikler yapması bekleniyor.
Erzurumspor FK maçında daha az süre alan isimlere şans vermesine kesin gözüyle bakılan Mourinho'nun, Süper Lig'deki son maçın 11'inden 8 ismi değiştirmesi bekleniyor.
Milliyet'in haberine göre Mourinho'nun Erzurumspor FK maçında sahaya süreceği 11 şöyle:
Ertuğrul Çetin
Diego Carlos
Milan Skriniar
Yusuf Akçiçek
Osayi-Samuel
Cengiz Ünder
İsmail Yüksek
Mert Hakan Yandaş
İrfan Can Kahveci
Cenk Tosun
Youssef En-Nesyri