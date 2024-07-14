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Spor

Mourinho'dan Fenerbahçeli oyuncuya: Böyle üst düzey futbolcu olamazsın

11:38 - 14/07/2024 Pazar
Güncelleme: 11:57 - 14/07/2024 Pazar
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, kampta sarı-lacivertli oyuncuya sert bir uyarıda bulunduğu ortaya çıktı.

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Jose Mourinho yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Avusturya kampını tamamladı.

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Portekizli teknik adamın kampta sarı-lacivertli oyuncuyu ciddi bir dille uyardığı belirtildi.

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Mourinho'nun bireysel oyunu nedeniyle Emre Mor'a sert çıktığı bildirildi. 

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Haber Global'in aktardığına göre; tecrübeli teknik adam, 26 yaşındaki futbolcuya şu ifadeleri kullandı:


"Takım oyununda hiç yoksun. Topu aldığın zaman etrafını hiç görmüyorsun. Bireysel yeteneklerin çok üst düzey ama böyle gidersen üst düzey futbolcu olamazsın, oyun bundan ibaret değil."

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Jose Mourinho'nun, Emre Mor'un takımdaki geleceği hakkında nasıl bir karar vereceği merak konusu.

#Fenerbahçe
#Jose Mourinho
#Emre Mor
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