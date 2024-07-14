Mourinho'dan Fenerbahçeli oyuncuya: Böyle üst düzey futbolcu olamazsın

Haber Global'in aktardığına göre; tecrübeli teknik adam, 26 yaşındaki futbolcuya şu ifadeleri kullandı:





"Takım oyununda hiç yoksun. Topu aldığın zaman etrafını hiç görmüyorsun. Bireysel yeteneklerin çok üst düzey ama böyle gidersen üst düzey futbolcu olamazsın, oyun bundan ibaret değil."