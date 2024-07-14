Mourinho'dan Fenerbahçeli oyuncuya: Böyle üst düzey futbolcu olamazsın

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, kampta sarı-lacivertli oyuncuya sert bir uyarıda bulunduğu ortaya çıktı.
Jose Mourinho yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Avusturya kampını tamamladı.
Portekizli teknik adamın kampta sarı-lacivertli oyuncuyu ciddi bir dille uyardığı belirtildi.
Mourinho'nun bireysel oyunu nedeniyle Emre Mor'a sert çıktığı bildirildi.
Haber Global'in aktardığına göre; tecrübeli teknik adam, 26 yaşındaki futbolcuya şu ifadeleri kullandı:
"Takım oyununda hiç yoksun. Topu aldığın zaman etrafını hiç görmüyorsun. Bireysel yeteneklerin çok üst düzey ama böyle gidersen üst düzey futbolcu olamazsın, oyun bundan ibaret değil."
Jose Mourinho'nun, Emre Mor'un takımdaki geleceği hakkında nasıl bir karar vereceği merak konusu.