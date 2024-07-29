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Spor

Mourinho'dan flaş karar! Lugano maçı ilk 11'ini belirledi

17:17 - 29/07/2024 Pazartesi
Güncelleme: 17:26 - 29/07/2024 Pazartesi
Yeni Şafak

Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında, ilk karşılaşmada 4-3 yendiği Lugano'yu konuk edecek. Sarı-lacivertlilerin Portekizli hocası Jose Mourinho, bu müsabaka öncesi ilk 11'ini büyük ölçüde netleştirdi. İşte ayrıntılar...

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Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Lugano ile karşılaşacak.









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Sarı-lacivertliler, ilk maçta 4-3 mağlup ettiği İsviçre temsilcisini sahasında ağırlayacak.












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Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, İngiltere Futbol Federasyonundan Robert Jones yönetecek.











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Sarı-lacivertliler, her türlü galibiyet ve beraberlikte adını bir üst tura yazdıracak.






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Tek farklı mağlubiyet halinde uzatmalara gidecek müsabakada, 2 ve daha farklı yenilgi halinde ise turu Lugano geçecek.








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Fenerbahçe, İsviçre temsilcisi Lugano'yu elemesi durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fransa'nın Lille takımıyla karşılaşacak.




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Organizasyonda 3. eleme turu ilk maçları, 6-7 Ağustos, rövanşlar ise 13 Ağustos tarihinde oynanacak.





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Öte yandan Jose Mourinho, Fenerbahçe'nin ilk 11'ini büyük ölçüde netleştirdi. Portekizli teknik adam, sakatlığı nedeniyle ilk maçta oynayamayan yeni transfer Allan Saint-Maximin'i de ilk 11'de oynatma kararı aldı.





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İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i:


Livakovic, Osayi-Samuel, Çağlar, Djiku, Ferdi, İsmail Yüksek, Fred, Tadic, Szymanski, Saint-Maximin, Dzeko.



#Fenerbahçe
#Jose Mourinho
#Lugano
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