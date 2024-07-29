Mourinho'dan flaş karar! Lugano maçı ilk 11'ini belirledi

Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında, ilk karşılaşmada 4-3 yendiği Lugano'yu konuk edecek. Sarı-lacivertlilerin Portekizli hocası Jose Mourinho, bu müsabaka öncesi ilk 11'ini büyük ölçüde netleştirdi. İşte ayrıntılar...
Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Lugano ile karşılaşacak.
Sarı-lacivertliler, ilk maçta 4-3 mağlup ettiği İsviçre temsilcisini sahasında ağırlayacak.
Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, İngiltere Futbol Federasyonundan Robert Jones yönetecek.
Sarı-lacivertliler, her türlü galibiyet ve beraberlikte adını bir üst tura yazdıracak.
Tek farklı mağlubiyet halinde uzatmalara gidecek müsabakada, 2 ve daha farklı yenilgi halinde ise turu Lugano geçecek.
Fenerbahçe, İsviçre temsilcisi Lugano'yu elemesi durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fransa'nın Lille takımıyla karşılaşacak.
Organizasyonda 3. eleme turu ilk maçları, 6-7 Ağustos, rövanşlar ise 13 Ağustos tarihinde oynanacak.
Öte yandan Jose Mourinho, Fenerbahçe'nin ilk 11'ini büyük ölçüde netleştirdi. Portekizli teknik adam, sakatlığı nedeniyle ilk maçta oynayamayan yeni transfer Allan Saint-Maximin'i de ilk 11'de oynatma kararı aldı.
İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i:
Livakovic, Osayi-Samuel, Çağlar, Djiku, Ferdi, İsmail Yüksek, Fred, Tadic, Szymanski, Saint-Maximin, Dzeko.