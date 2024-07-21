Mourinho'dan flaş talep: Açıklanmasını istemedi

Sezon öncesi hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe, Devler Ligi ön elemesinde İsviçre ekibi Lugano ile karşılaşacak. Bu maçın kadrosuna ilişkin Mourinho'dan beklenmedik bir hamle geldi. İşte detaylar...

1 / 7 Yeni sezon hazırlıklarını Jose Mourinho yönetiminde sürdüren Fenerbahçe salı günü UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerindeki ilk maçında Lugano ile deplasmanda karşılaşacak.















2 / 7 Sarı-lacivertliler bu maçın hazırlıklarını devam ederken Lugano karşılaşması için kadronun UEFA'ya bildirildiği belirtildi.













3 / 7 Sabah'ta yer alan habere göre teknik direktör Jose Mourinho'nun bildirilen kadronun açıklanmasını istemediği ifade edildi.









4 / 7 Maçtan 24 saat önceye kadar iki değişiklik yapma hakkı bulunan sarı-lacivertlilerde Mourinho'nun oyuncularını son ana kadar görüp kadroyla ilgili kararını vereceği kaydedildi.







5 / 7 Fenerbahçe, Lugano ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla devam etti.





6 / 7 Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde ilk yarım saati basın mensuplarına açık gerçekleştirilen ve ısınma hareketleriyle başlayan pas çalışmasıyla devam eden idmanda taktik organizasyonlar üzerinde duruldu.