Mourinho'dan futbolu bırakma kararı alan yıldız isme flaş çağrı: Fenerbahçe'ye gel

Süper Lig'de yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, takımın başına Jose Mourinho'yu getirmişti. Dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör, futbol kariyerini noktalama kararı alan yıldız isme flaş bir transfer çağrısında bulundu. İşte detaylar...
Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.
Takımın başına dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'yu getiren sarı-lacivertliler, büyük bir hava yakalamıştı.
Bu havayı önemli transferlerle süslemek isteyen yönetim de önemli yıldızlarla görüşmelerine devam ediyordu.
Bu doğrultuda sarı lacivertlilerin transfer gündemine dair çok konuşulacak bir haber geldi. İşte ayrıntılar...
Transfer operasyonuna devam eden Fenerbahçe için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
Süper Lig'de şampiyonluğa hasret kalan ve Jose Mourinho'yu takımın başına getirerek iddiasını ortaya koyan Kanarya, Alman yıldız Toni Kross'a kanca attı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Almanya Milli Takımı'yla birlikte Euro 2024'te mücadele eden ve turnuva sonrası futbolu bırakma kararı alan Real Madrid'li oyuncuyla, İskoçya ile oynadıkları maç sonunda özel olarak görüştü.
Yeni Asır'da yer alan habere göre, bu sohbette futbolu bırakma kararı alan yıldız isme Portekizli teknik adam 'Birlikte çalışma' teklifi yaptı.
Morinho'nun 34 yaşındaki yıldız ismi, "Futbolu çok erken bırakıyorsun. Kararını bir kez daha gözden geçir. Benim gibi dünya üzerinde seninle çalışmak için çıldıran yüzlerce teknik adam var" sözleriyle ikna etmeye çalıştı.
Kross'un bu teklife net bir yanıt vermediği, ancak Portekizli ünlü teknik adamın yakın markajı sürdürdüğü ifade edildi.