Mourinho'dan futbolu bırakma kararı alan yıldız isme flaş çağrı: Fenerbahçe'ye gel

Morinho'nun 34 yaşındaki yıldız ismi, "Futbolu çok erken bırakıyorsun. Kararını bir kez daha gözden geçir. Benim gibi dünya üzerinde seninle çalışmak için çıldıran yüzlerce teknik adam var" sözleriyle ikna etmeye çalıştı.