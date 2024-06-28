Mourinho’dan ilk transfer vetosu: Gitmesini istemiyor

Fenerbahçe’de yeni sezonda takımda kalacak ve gidecek oyuncuların planlaması sürüyor. Teknik direktör Jose Mourinho Düzce Serkan Acar Topuk Yaylası'nda süren hazırlık maçı öncesi oyuncuları yakından takip etti. Portekizli teknik adamın takımda kalmasını istediği yıldız ile özel ilgilendiği kameralara yansıdı. Detaylar haberimizde.
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına Düzce Serkan Acar Topuk Yaylası'nda başladı.
Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertliler 2024-25 sezonunun startını verdi.
Teknik direktörü Jose Mourinho, antrenman öncesinde oyuncularıyla bir toplantı gerçekleştirdi.
Futbolcularla tek tek yeniden tanışan Portekizli çalıştırıcı, taleplerini iletti.
Tüm takımı pür dikkat izleyen ve idmanı kayda da aldıran Portekizli, geçtiğimiz sezon kiralık olarak giden oyuncuları da takip ediyor.
Bu isimlerden biri olan ve Galatasaray, Dortmund, Celta Vigo gibi takımlarda oynayan Emre Mor'u da ayrıca takip ediyor.
Portekizli çalıştırıcı Emre Mor’un takımda kalmasını istiyor.
Mourinho’nun oyun planı değişiklikleri ve farklı taktiklere açık biri olarak bilinmesi, Emre'yi ilk 11 olmasa da rotasyonda değerlendirebileceği düşünülüyor.
Fenerbahçe, yarın Mehmet Topal'ın başında olduğu Rumen ekibi Petrolul Ploieşti'yle hazırlık maçı yapacak.
Kafile karşılaşmanın ardından İstanbul'a dönecek. 2 Temmuz'da ise Graz'a hareket edilecek.