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Mourinho'dan İrfan Can Kahveci açıklaması

Mourinho'dan İrfan Can Kahveci açıklaması

18:3220/10/2024, Pazar
G: 20/10/2024, Pazar
Yeni Şafak
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Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Samsunspor'la karşılaşacak Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, İrfan Can Kahveci'yi ilk 11'de sahaya sürmemesiyle ilgili konuştu.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, Samsunspor'la deplasmanda karşılaşacak.

Mücadele öncesi açıklamalarda bulunan Jose Mourinho, İrfan Can Kahveci'yi ilk 11'de sahaya sürmeme nedeniyle ilgili dikkat çeken bir yanıt verdi.

"Herkes Kostic'i sol bekte, İrfan Can'ı ilk 11'de bekliyordu. 11'i bugün nasıl hazırladı, neleri göz önünde bulundurdu?" sorusu üzerine kadro tercihleri hakkında konuşan Mourinho şunları söyledi:

"Kadro hazırlarken göz önünde bulundurduğum şey maçı kazanmak. Medyanın nasıl olduğunu biliyorum. Bazen diğer oyuncuları unutuyorsunuz. Tadic'in ne yaptığını unutuyorsunuz. Bazen seçim yapmak durumunda kalıyoruz."

"Kadro yazarken maalesef 11 kişi yazabiliyoruz. Elimden gelse 16-17 kişi yazmak isterdim. Hepsi sahada olmayı hak ediyor.Milli takıma gitmeyen oyuncularla iyi iki hafta geçirdik."

"Medyayı biliyorum. Genelde önemli bir maçta önemli işler yapan oyuncuya odaklanıyorsunuz ama diğer maçları unutuyorsunuz. Tadic'i unutuyorsunuz. Maalesef durum bu şekilde. Seçim yapıyoruz."

#Jose Mourinho
#Fenerbahçe
#İrfan Can Kahveci

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