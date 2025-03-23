Mourinho'dan kadroya neşter! Bodrum maçında 11'e dönüyor

Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, milli ara sonrası oynayacakları Bodrum FK maçında birtakım değişiklikler yapacak. Yıldız isim ilk 11'e dönerken bir diğer oyuncunun da mevkisi değişecek. İşte detaylar...

1 /6 Milli aranın ardından Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Sipay Bodrum FK ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

2 /6 Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho, ilk 11'de bazı değişiklikler yapma kararı aldı ve orta sahada sakatlığı sebebiyle uzun süredir formasından uzak kalan o isme görev vermeyi planlıyor.

3 /6 Fenerbahçe'de sakatlıktan tamamen kurtulan ve milli maçlarda da forma giymeye başlayan İsmail Yüksek, Bodrum FK karşısında sahaya ilk 11'de çıkacak.

4 /6 Teknik direktör Jose Mourinho, Amrabat ve Fred'in yokluğunda başarılı futbolcuyu orta alanda değerlendirecek. Öte yandan Portekizli çalıştırıcı, kadrodaki o ismin de mevkisinde değişikliğe gitmeye hazırlanıyor.



5 /6 Dusan Tadic forvet arkasına geçtikten sonra büyük bir form düşüklüğü yaşıyor. Sırp yıldız kanatlarda forma giydiği maçlarda 8 gol-10 asist yaparken ortada ise verimli olamadı.