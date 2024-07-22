Mourinho'dan Lugano maçı öncesi sentetik zemin eleştirisi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile futbolculardan Aleksander Djiku, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Lugano ile oynanacak maç öncesinde basın toplantısında soruları yanıtladı.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda İsviçre ekibi Lugano ile karşı karşıya gelecek.
Mücadele öncesinde teknik direktör Jose Mourinho ile futbolculardan Aleksander Djiku basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
"Fenerbahçe'de olduğum için çok mutluyum."
"Kadro yapılanmamızdan çok memnunum."
"Sadece İstanbul'daki maçı düşünmüyorum, yarınki maç da benim için çok önemli. Buraya kazanmak için geldik."
Herkes gelişmek için, bana adapte olabilmek için elinden gelenin en iyisini yapıyor. Tabii içinde bulunduğumuz durum kolay değil. Oyuncular adım adım takıma katıldı."
"Önce belli bir grup, sonra Avrupa Şampiyonası'nda ilk elenen oyuncular, sonra çeyrek finalde oyuncular takımımıza katıldı. Son katılan grupla 3 idman yaptık. Kolay değil. Ancak çalışmalardan çok keyif aldık. Yarın iyi başlamak istiyoruz."
"Sentetik çimde oynanmasını ev sahibi ekip tercih etti. Bence her zaman futbol güzel ve yeşil zeminlerde oynamalı, sentetik çimlerde değil. Ancak buna adapte olmak zorundayız. Sezon öncesi yaptığımız maçlarda çok kuru zeminlerde oynadık. Ben takımımın yaptığı çalışmalardan ve elimdeki oyunculardan mutluyum. Adapte olacağız."
Djiku ise, "Lugano maçını sabırsızlıkla bekliyoruz. Kendimizi hazır hissediyoruz. Oynayacağımız ilk resmi maçla güzel bir başlangıç yapmak istiyoruz. İster içerde oynayalım ister dışarda, Amacımız bütün maçları kazanmak." ifadelerini kullandı.