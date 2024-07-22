|
Spor

Mourinho'dan Lugano maçı öncesi sentetik zemin eleştirisi

20:35 - 22/07/2024 Pazartesi
Güncelleme: 20:45 - 22/07/2024 Pazartesi
Yeni Şafak

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile futbolculardan Aleksander Djiku, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Lugano ile oynanacak maç öncesinde basın toplantısında soruları yanıtladı.

1/ 9

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda İsviçre ekibi Lugano ile karşı karşıya gelecek.

2/ 9

Mücadele öncesinde teknik direktör Jose Mourinho ile futbolculardan Aleksander Djiku basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

3/ 9

"Fenerbahçe'de olduğum için çok mutluyum."

4/ 9

"Kadro yapılanmamızdan çok memnunum."

5/ 9

"Sadece İstanbul'daki maçı düşünmüyorum, yarınki maç da benim için çok önemli. Buraya kazanmak için geldik."

6/ 9

Herkes gelişmek için, bana adapte olabilmek için elinden gelenin en iyisini yapıyor. Tabii içinde bulunduğumuz durum kolay değil. Oyuncular adım adım takıma katıldı."

7/ 9

"Önce belli bir grup, sonra Avrupa Şampiyonası'nda ilk elenen oyuncular, sonra çeyrek finalde oyuncular takımımıza katıldı. Son katılan grupla 3 idman yaptık. Kolay değil. Ancak çalışmalardan çok keyif aldık. Yarın iyi başlamak istiyoruz."

8/ 9

"Sentetik çimde oynanmasını ev sahibi ekip tercih etti. Bence her zaman futbol güzel ve yeşil zeminlerde oynamalı, sentetik çimlerde değil. Ancak buna adapte olmak zorundayız. Sezon öncesi yaptığımız maçlarda çok kuru zeminlerde oynadık. Ben takımımın yaptığı çalışmalardan ve elimdeki oyunculardan mutluyum. Adapte olacağız."

9/ 9

Djiku ise, "Lugano maçını sabırsızlıkla bekliyoruz. Kendimizi hazır hissediyoruz. Oynayacağımız ilk resmi maçla güzel bir başlangıç yapmak istiyoruz. İster içerde oynayalım ister dışarda, Amacımız bütün maçları kazanmak." ifadelerini kullandı.

#Fenerbahçe
#Jose Mourinho
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#Lugano
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Çanakkale’de deprem fay hattı nereden geçiyor?