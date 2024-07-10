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Spor

Mourinho'dan öğrencisine büyük övgü: Hep transfer listemdeydi

12:49 - 10/07/2024 Çarşamba
Güncelleme: 13:09 - 10/07/2024 Çarşamba
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Fenerbahçe'de sezon öncesi hazırlıkları sürüyor. Teknik direktör Mourinho'nun, EURO 2024'ten yıldız isimle kampta özel olarak ilgilendiği ortaya çıktı.

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EURO 2024'te Polonya Milli Takımı ile boy gösteren Sebastian Szymanski, ülkesinin elenmesi sonrası çıktığı tatilden geri döndü.


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Fenerbahçe'nin Avusturya'daki hazırlık kampına katılan Szymanski, Jose Mourinho'nun da yüzünü güldürdü.



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Hürriyet'te yer alan habere göre Jose Mourinho, Roma'yı çalıştırdığı dönemde Feyenoord ile oynadıkları iki maçta da Szymanski'nin performasına hayran kaldı.


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Mourinho'nun Polonyalı yıldız için, "Hep takibimde ve transfer listemdeydi. Yolumuzun Fenerbahçe'de kesişmesinden çok memnunum" dediği öğrenildi.

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Portekizli hoca, Szymanski'yi oyun sisteminin en kilit isimlerinden biri olarak görüyor.

#Jose Mourinho
#Fenerbahçe
#Sebastian Szymanski
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