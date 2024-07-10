Mourinho'dan öğrencisine büyük övgü: Hep transfer listemdeydi

Fenerbahçe'de sezon öncesi hazırlıkları sürüyor. Teknik direktör Mourinho'nun, EURO 2024'ten yıldız isimle kampta özel olarak ilgilendiği ortaya çıktı.
EURO 2024'te Polonya Milli Takımı ile boy gösteren Sebastian Szymanski, ülkesinin elenmesi sonrası çıktığı tatilden geri döndü.
Fenerbahçe'nin Avusturya'daki hazırlık kampına katılan Szymanski, Jose Mourinho'nun da yüzünü güldürdü.
Hürriyet'te yer alan habere göre Jose Mourinho, Roma'yı çalıştırdığı dönemde Feyenoord ile oynadıkları iki maçta da Szymanski'nin performasına hayran kaldı.
Mourinho'nun Polonyalı yıldız için, "Hep takibimde ve transfer listemdeydi. Yolumuzun Fenerbahçe'de kesişmesinden çok memnunum" dediği öğrenildi.
Portekizli hoca, Szymanski'yi oyun sisteminin en kilit isimlerinden biri olarak görüyor.