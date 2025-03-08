Mourinho'dan Rangers maçı öncesi dikkat çeken karar!

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Rangers'a 3-1 mağlup olarak tur şansını zora sokmuştu. Rövanş karşılaşması öncesi ciddi bir hazırlık sürecine giren sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho'nun, kaleci tercihini de yaptığı ifade edildi.

1 /5 Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Rangers'a karşı sahasında 3-1 mağlup olmasının ardından çeyrek final hayallerini İskoçya'da oynanacak olan rövanş maçına bıraktı.

2 /5 Trendyol Süper Lig'de 27. haftayı bay geçecek olan sarı lacivertliler, Rangers maçı için çalışmalara zaman kaybetmeden başladılar ve tur sözü verdiler.



3 /5 Öte yandan tecrübeli çalıştırıcı Jose Mourinho'nun kritik karşılaşma öncesi flaş bir karar aldığı ortaya çıktı. İrfan Can Eğribayat, Dominik Livakovic'in sakatlığında Portekizli teknik direktörün güvenini kazanmıştı.



4 /5 Livakovic'in iyileşmesinin ardından eldivenlerini kaybetmeyen Eğribayat, Rangers maçında beklenen performansı sergileyememişti. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre sakatlığı atlattıktan sonra üç maçtır yedek kulübesinde yer alan Hırvat eldiven, kaleyi İrfan Can'dan devralacak.