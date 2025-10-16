Yeni Şafak
Mourinho'dan Sadettin Saran'ın 'Günde bir antrenman' sözüne flaş yanıt

Mourinho’dan Sadettin Saran’ın ‘Günde bir antrenman’ sözüne flaş yanıt

08:4516/10/2025, Perşembe
G: 16/10/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber

Fenerbahçe’nin yeni başkanı Sadettin Saran, düzenlediği basın toplantısında Jose Mourinho’yu hedef alan dikkat çekici açıklamalar yaptı. Saran, sezon öncesi Portekiz kampında takımın günde sadece bir antrenman yaptığını ve bu durumun performans düşüklüğüne yol açtığını söyleyerek eski teknik direktörü eleştirdi. Mourinho’dan konuya ilişkin tek cümlelik bir yanıt geldi.

Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran düzenlediği basın toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. 

Saran'ın konuşmasının en dikkat çekici bölümlerinden biri de Jose Mourinho ile ilgili kısımdı.


Sarı-lacivertlilerin başkanı, sezon öncesi takımın Portekiz'de kötü bir kamp dönemi geçirdiğini ve günde bir antrenman yaptığını belirtmişti.


Jose Mourinho'ya Saran'ın sözleri sorulurken deneyimli çalıştırıcı tek cümlelik bir cevap verdi.


Sabah'ta yer alan habere göre, Jose Mourinho, Sadettin Saran'ın açıklamalarıyla ilgili olarak, "Ben artık Fenerbahçe ile ilgilenmiyorum." cevabını verdi.


Mourinho konuya ilişkin başka bir açıklama yapmadı.


