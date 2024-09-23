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Mourinho'dan takıma neşter! Yıldız ismi yedeğe çekiyor

Mourinho'dan takıma neşter! Yıldız ismi yedeğe çekiyor

09:5023/09/2024, Pazartesi
G: 23/09/2024, Pazartesi
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Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, 3-1 kaybedilen Galatasaray derbisi sonrası takımda değişikliğe hazırlanıyor. Portekizli teknik adam, derbide performansını beğenmediği yıldız ismi yedeğe çekecek. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'in 6. haftası dev bir derbiye sahne oldu.











İki ezeli rakip Fenerbahçe ile Galatasaray, Ülker Stadı'nda kozlarını paylaştı.









Sarı-kırmızılılar, rakibini 3-1 mağlup ederek 6'da 6 yaptı ve liderliğini sürdürdü.









Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Dominik Livakovic (k.k.), 28. dakikada Dries Mertens ve 59. dakikada Gabriel Sara kaydetti. Fenerbahçe'nin tek golüyse 63. dakikada Edin Dzeko'dan (p) geldi.



Galatasaray bu sonuçla puanını 18'e yükseltirken, bu sezonki ilk yenilgisini alan Fenerbahçe 13 puanda kaldı.






















Kadıköy'deki derbide Galatasaray'a kaybeden Fenerbahçe'de perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde Union Saint-Gilloise ile oynanacak karşılaşmanın hazırlıkları başladı.





Fotomaç'ta yer alan habere göre sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho, Belçika ekibiyle oynanacak karşılaşma öncesi flaş bir karar aldı.


Fenerbahçe'de Galatasaray karşısında ikinci yarıda oyuna giren ve Djiku'nun çıkması sonrası stopere geçen Sofyan Amrabat beğeni topladı.





Faslı orta sahanın Avrupa Ligi'nde perşembe günü Kadıköy'de oynanacak Union Saint-Gilloise maçında ilk 11'de olması bekleniyor.

Sofyan Amrabat'ın ilk 11'e geçmesiyle birlikte Galatasaray maçındaki performansıyla bekleneni veremeyen İsmail Yüksek kulübeye çekilecek.



#Jose Mourinho
#Fenerbahçe
#Galatasaray

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