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Spor

Mourinho'dan vatandaşına onay: Fenerbahçe'ye Portekizli golcü geliyor

10:07 - 16/06/2024 Pazar
Güncelleme: 10:10 - 16/06/2024 Pazar
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Süper Lig'de yeni sezona güçlü bir kadro ile girmek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-lacivertliler son olarak Portekizli yıldızı gündemine alırken teknik direktör Jose Mourinho'dan da vatandaşına onay çıktı.

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Fenerbahçe gelecek sezon için sürpriz hamleler yapmayı hedefliyor. Sarı-lacivertli ekip ilk olarak Jose Mourinho'yu takımın başına getirdi.

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Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun imza atmasından sonra transferde büyük hareketlilik yaşanıyor.

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Sarı-lacivertlilerde sportif direktör Mario Branco, dünyaca ünlü golcülerle temaslarını sürdürürken gündeme sürpriz bir isim geldi.

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Takvim'de yer alan habere göre Fenerbahçe, iki sezondur peşinde olduğu Everton'ın golcüsü Beto ile yeniden temas kurdu.


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Portekizli teknik adam Jose Mourinho'nun da Beto ismine sıcak baktığı belirtildi.

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Kanarya'nın yıldız golcüyle ilk teması kurduğu ve görüşmelerin başladığı belirtildi. Beto'nun kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.


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2020 yılında güncel piyasa değeri 200 bin euro olan Portekizli golcünün şimdiki değeri ise 20 milyon euro.


1.94 cm boyunda olan Portekizli yıldız hava toplarını yanı sıra bağlantı oyununda da farkını ortaya koyuyor.

Beto, geride kalan sezonda 39 maça çıktı. 6 gol atarken 3 de asist yaptı.

Beto, geçtiğimiz yıl Udinese'den Everton'a 25 milyon euro bonservis ücretiyle transfer olmuştu.



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1.94 cm boyunda olan Portekizli yıldız hava toplarını yanı sıra bağlantı oyununda da farkını ortaya koyuyor.

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Beto, geride kalan sezonda 39 maça çıktı. 6 gol atarken 3 de asist yaptı. Beto, geçtiğimiz yıl Udinese'den Everton'a 25 milyon euro bonservis ücretiyle transfer olmuştu.



#Jose Mourinho
#Fenerbahçe
#Beto
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