Mourinho'dan yıldız futbolcuya: Birinci golcüm sensin

Fenerbahçe golcü transferini bitiriyor. Teknik direktör Jose Mourinho, uzun süredir görüşmelerde bulunan yıldız futbolcuyu telefonla arayarak ikna etti.
Fenerbahçe, İspanyol ekibi Sevilla'nın Faslı golcüsü En-Nesyri için gün sayıyor.
Sarı-lacivertlilerin sportif direktörü Mario Branco, Sevilla ile bonservis bedeli konusunda prensipte el sıkışırken, ödeme planı konusundaki detaylarda da son noktaya gelindiği öğrenildi.
Fenerbahçe'nin, 27 yaşındaki oyuncu için 16 milyon euro bonservisin yanında 4 milyon euro da bonus önerdiği kaydedildi.
Bonservisin ödeme planı konusunda son pürüzlerin de giderilmek üzere olduğu aktarıldı.
Fenerbahçe'nin Faslı golcüye ise 2028'e kadar imza attırmayı planladığı ifade edildi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun En Nesyri'yi telefonla arayarak, "Birinci golcüm sen olacaksın. Burada hem ligde şampiyon olmak hem de Şampiyonlar Ligi'nde başarı yakalamak istiyoruz. Önemli başarılara imza atabiliriz" dediği öğrenildi.
27 yaşındaki oyuncunun da Mourinho ile çalışmayı istediği ve Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri beklemeye aldığı kaydedildi.
Kulüpler anlaşmaya son noktayı koyduğu takdirde En-Nesyri'nin gelmeye hazır olduğu ifade edildi.
Mourinho, transferin Şampiyonlar Ligi ön elemesindeki Lugano maçına yetiştirilmesini istedi.