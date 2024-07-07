Mourinho'dan yıldız futbolcuya: Birinci golcüm sensin

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun En Nesyri'yi telefonla arayarak, "Birinci golcüm sen olacaksın. Burada hem ligde şampiyon olmak hem de Şampiyonlar Ligi'nde başarı yakalamak istiyoruz. Önemli başarılara imza atabiliriz" dediği öğrenildi.