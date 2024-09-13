Mourinho'dan yıldız ismin transferine veto: Gerek duymuyorum

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun, sürpriz bir ismi "Gerek duymuyorum" diyerek veto ettiği ortaya çıktı. İşte detaylar...
Transfer döneminde son güne girilirken, Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımında forma giyen Beşiktaş'ın eski futbolcusu Anderson Talisca'nın Fenerbahçe'nin kapısından döndüğü ileri sürüldü.
Sabah Gazetesi'nin haberine göre; sarı lacivertlilerin Talisca ile her konuda anlaştığı ancak teknik direktör Jose Mourinho'nun takım planlamasını düşünerek bu transferi veto ettiği öğrenildi.
Yönetim Brezilyalı oyuncuyu kadroya katmak için Suudi Arabistan ekibi Al Nassr ile 10 milyon Euro'luk bonservis bedelinde anlaşmaya varıp 30 yaşındaki oyuncuyu da ikna etti.
Kurulan temasların ardından Talisca'nın kadroya katılabileceğini teknik direktör Jose Mourinho'ya ileten yönetim, "Gerek duymuyorum" yanıtı ile karşılaştı.
Sambacı'yı veto eden Jose Mourinho, daha çok koşan, oyunun iki yönünü oynayabilen savunma katkısı da yüksek olan bir orta saha planı yaptığını söyledi.
Sebastian Szymanki'nin Talisca'ya göre kendi sistemine çok daha uyumlu olduğunu dile getiren Portekizli hocanın "Takımızda Szymanski var, Talisca'ya gerek yok" cevabı sonrasında yönetim de frene bastı.
Rizespor maçında ileri uçta Batshuayi'ye görev verecek olan Okan Buruk'un, Osimhen'i yedek soyundurması ve maçın umut gidişatına göre sonradan görev vermesi bekleniyor.