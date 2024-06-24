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Spor

Mourinho'lu Fenerbahçe'nin ilk maçı belli oldu

11:39 - 24/06/2024 Monday
Güncelleme: 11:58 - 24/06/2024 Monday
AA

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları için Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'ne gitti. Sarı-lacivertliler, ilk hazırlık maçını eski oyuncusunun çalıştırdığı takıma karşı yapacak.

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Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, Can Bartu Tesisleri'nden kalkan otobüsle Düzce'ye hareket etti.

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Sarı-lacivertli ekip, sezonun ilk antrenmanını Topuk Yaylası'nda bugün saat 17.00'de gerçekleştirecek.

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Kafilenin hareketi öncesi sosyal medya hesabından, takım otobüsünün içinden bir fotoğraf paylaşan Jose Mourinho, "Antrenman kampına doğru gidiyorum ve saat 17.00'de sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum" ifadesini kullandı.

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Ayrıca Fenerbahçe, 29 Haziran Cumartesi günü Mehmet Topal'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Romanya ekibi Petrolul Ploieşti ile sezonun ilk hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

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Bu hazırlık maçının ardından İstanbul'a dönecek sarı-lacivertliler, yeni sezon çalışmalarının ikinci bölümünü 2-13 Temmuz tarihlerinde Avusturya'nın Graz kentinde gerçekleştirecek.

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Fenerbahçe'nin Avusturya'da oynayacağı 3 hazırlık maçının programı ise şu şekilde:


6 Temmuz Cumartesi


19.00 Fenerbahçe-Admira Wacker (BSFZ Arena)


10 Temmuz Çarşamba


19.00 Fenerbahçe-Hajduk Split (Merkur Arena)


13 Temmuz Cumartesi


18.30 Fenerbahçe-Strasbourg (Merkur Arena)






#Fenerbahçe
#Topuk Yaylası
#Jose Mourinho
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