Mourinho'nun gözüne girememişti: Talibi çıktı

Yeni sezon hazırlıklarını Düzce'de sürdüren Fenerbahçe'de bir yandan da transfer çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor. Takımdan ayrılacak isimler de netleşirken sarı-lacivertlilere veda etmesi beklenen yıldız futbolcuya sürpriz bir talip çıktı.

1 / 13 Yeni sezon öncesi takımı dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'ya emanet eden Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

2 / 13 Topuk Yaylası Tesisleri'nde kampa giren sarı-lacivertlilerde gözler transfer çalışmalarına çevrildi.

3 / 13 EURO 2024 sonrası çalışmalarını hızlandırması beklenen Kanarya'da takımdan ayrılacak isimler de merak konusu...

4 / 13 Fenerbahçe'de geleceği merak edilen isimlerin başındaysa Miha Zajc geliyor.

5 / 13 Sarı-lacivertliler, geride bıraktığımız sezon başında Sloven orta saha oyuncusuyla 3 yıllık sözleşme imzalamıştı.

6 / 13 Ancak 29 yaşındaki futbolcu, gösterdiği performansla hayal kırıklığı yarattı.

7 / 13 Yönetimin gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldığı Zajc ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

8 / 13 Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun yeni sezon kadro planlamasında düşünmediği Sloven orta saha oyuncusu Miha Zajc'ı Serie A'nın yeni ekibi Como'nun transfer etmek istediği öğrenildi.

9 / 13 Takvim'in haberine göre; Çizme ekibinin 29 yaşındaki orta saha için önümüzdeki günlerde Fenerbahçe'ye teklifte bulunacağı da gelen haberler arasında.

10 / 13 Miha Zajc, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 21 maçta süre aldı.

11 / 13 Sloven oyuncu, 2 gollük bir performans sergiledi.

12 / 13 Zajc'ın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.