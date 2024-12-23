Mourinho'nun hedefindeki 3 isim

Fenerbahçe'de ara transfer dönemi hareketli geçecek. Stoper, orta saha ve 10 numaraya takviye yapmayı planlayan sarı-lacivertliler, 3 yıldız futbolcu için girişimlerini sürdürüyor.
Fenerbahçe, 13 Ocak 2025'te başlayacak ara transferde kadroyu güçlendirmek için kolları sıvadı.
Sarı-lacivertliler stoper, orta saha ve 10 numara bölgesine takviye yapmayı düşünüyor.
Stoper için öne çıkan isimlerin başında Roma'da forma giyen İspanyol stoper Mario Hermoso geliyor. Teknik direktör Jose Mourinho, Hermoso'nun savunma hattını güçlendireceğine ve liderlik özellikleriyle takıma katkı sağlayacağına inanıyor.
Fenerbahçe, devre arasında Hermoso'yu kiralamak için Roma ile masaya oturacak.
Orta saha transferinde Cristian Medina için Boca Juniors ile temaslar sürüyor. Bonservis için hazırlanan ödeme planında sorun çıkmaması halinde Arjantinli oyuncunun Fenerbahçe'de forma giymesinin önünde engel bulunmadığı öğrenildi.
Son olarak gündeme gelen isimse Anderson Talisca oldu. Al-Nassr'da forma giyen yıldız oyuncunun transferinde sona gelindi. Yönetim, maliyeti düşürmek için kiralık formülünü uygulamak istiyor. Sarı-lacivertlilerin kısa süre içerisinde futbolcu ve kulübüyle prensipte anlaşması bekleniyor.