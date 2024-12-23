Mourinho'nun hedefindeki 3 isim

Son olarak gündeme gelen isimse Anderson Talisca oldu. Al-Nassr'da forma giyen yıldız oyuncunun transferinde sona gelindi. Yönetim, maliyeti düşürmek için kiralık formülünü uygulamak istiyor. Sarı-lacivertlilerin kısa süre içerisinde futbolcu ve kulübüyle prensipte anlaşması bekleniyor.