Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Mourinho'nun veto ettiği dünyaca ünlü yıldız ortaya çıktı

Mourinho'nun veto ettiği dünyaca ünlü yıldız ortaya çıktı

10:518/12/2024, Pazar
G: 8/12/2024, Pazar
Diğer
Sonraki haber
<p></p>

Fenerbahçe'de asbaşkan Acun Ilıcalı'nın, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon yayınında "Jose Mourinho veto etti" dediği yıldız futbolcunun kim olduğu ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, geçtiğimiz gün A Spor'daki yayında 'dünyaca ünlü bir yıldız' ifadeleri kullanmıştı.

Ilıcalı, "Biz seçimden önce dünyaca ünlü bir yıldızla anlaştık ve Mourinho'ya bunu sorduk. 'Ne düşünüyorsun?' dedik. Türkiye konuşacak. Mourinho 'oradaki fazlalık bizim işimize yaramaz' dedi" şeklinde konuştu.

Bu ismin kim olduğuyla ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Sabah'ta yer alan habere göre Mourinho'ya teklif edilen yıldız oyuncunun Barcelona forması giyen Robert Lewandowski olduğu öğrenildi.

Sezon başında zaman zaman adı geçen futbolcunun, Mourinho'nun kararı ile takım içi dengeler gözetilerek istenmediği belirtildi.

#Jose Mourinho
#Fenerbahçe
#Robert Lewandowski

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İstanbul'da bugün elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: Elektrikler ne zaman gelecek? 8 Aralık Anadolu ve Avrupa Yakası planlı kesinti sorgula