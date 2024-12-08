Mourinho'nun veto ettiği dünyaca ünlü yıldız ortaya çıktı

Fenerbahçe'de asbaşkan Acun Ilıcalı'nın, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon yayınında "Jose Mourinho veto etti" dediği yıldız futbolcunun kim olduğu ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...
Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, geçtiğimiz gün A Spor'daki yayında 'dünyaca ünlü bir yıldız' ifadeleri kullanmıştı.
Ilıcalı, "Biz seçimden önce dünyaca ünlü bir yıldızla anlaştık ve Mourinho'ya bunu sorduk. 'Ne düşünüyorsun?' dedik. Türkiye konuşacak. Mourinho 'oradaki fazlalık bizim işimize yaramaz' dedi" şeklinde konuştu.
Bu ismin kim olduğuyla ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
Sabah'ta yer alan habere göre Mourinho'ya teklif edilen yıldız oyuncunun Barcelona forması giyen Robert Lewandowski olduğu öğrenildi.
Sezon başında zaman zaman adı geçen futbolcunun, Mourinho'nun kararı ile takım içi dengeler gözetilerek istenmediği belirtildi.