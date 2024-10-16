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Mourinho’nun yardımcısı Salvatore Soti: ‘Teklif beni heyecanlandırdı’

Mourinho’nun yardımcısı Salvatore Soti: ‘Teklif beni heyecanlandırdı’

15:4916/10/2024, Çarşamba
G: 16/10/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Jose Mourinho’nun yardımcı antrenörü Salvatore Foti çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Jose Mourinho'nun önce Roma'da ardından Fenerbahçe'de yardımcı antrenörü olan Salvatore Foti, Tuttomercatoweb'e açıklamalarda bulundu.

İtalya Serie B takımlarından Cosenza'nın kendisiyle iletişime geçtiğini ve sözleşmenin hazır olduğunu dile getiren Foti, "Kendimi teknik direktörlüğe hazır hissediyor muyum bilmiyorum.


Ben İtalyanım ve orada büyüdüm. Teklif beni heyecanlandırdı ancak ben Fenerbahçe ve Mourinho'ya söz vermiştim.


Fenerbahçe'de kendimi iyi hissediyorum." dedi.


Portekizli teknik adamla ilgili düşüncelerini de aktaran Foti, "Mourinho'nun tutkusunu ve enerjisini hemen fark ediyorsunuz. 

Kazanmanın ve sonuç için yaşamanın gerekliliğini anlıyorsunuz.


Nasıl olduğu önemli değil ama kazanmak zorundasınız. O, çok şey kazanmış bir teknik direktör." ifadelerini kullandı.


#Jose Mourinho
#Salvatöre Soti
#Fenerbahçe

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