Muslera'dan kafa karıştıran paylaşım

Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera, sosyal medya hesabı üzerinden gündem olan bir paylaşımda bulundu.
Galatasaray, üç farklı öne geçtiği maçta skoru koruyamayarak Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı.
Son dakikada yediği golle yıkılan sarı-kırmızılılarda kaptan Fernando Mulsera, karşılamanın ardından dikkati çeken bir paylaşımda bulundu.
Uruguaylı eldiven, Instagram hesabının hikaye bölümünden, "Az kaldı" notuyla birlikte bir kum saati simgesi paylaştı.
Fernando Muslera'nın bu paylaşımı sosyal medyada gündem olurken, sezon sonu bitecek olan sözleşmesine gönderme olarak yorumlandı.
Fernando Muslera, son dönemdeki performansıyla eleştiriliyordu.
Galatasaray'ın başarılarında büyük pay sahibi olan Muslera, sarı-kırmızılı formayla 7 Süper Lig şampiyonluğu, 4 Türkiye Kupası şampiyonluğu ve 6 Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.