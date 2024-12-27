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Muslera'dan sürpriz karar! Mart ayında...

Muslera'dan sürpriz karar! Mart ayında...

15:2127/12/2024, Cuma
G: 27/12/2024, Cuma
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Galatasaray'ın tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera'da flaş bir gelişme yaşandı. Sezon sonunda kariyerini noktalaması beklenen Uruguaylı eldiven, sürprize imza atabilir.

Galatasaray'da geleceği merak edilen isimlerin başında, Fernando Muslera geliyor.

Sarı-kırmızılı takımda uzun yıllardır forma giyen ve birçok başarıya imzasını atan Uruguaylı eldivenin sezon sonunda kariyerini noktalaması bekleniyordu.

Buna karşın Muslera'da sıcak bir gelişme yaşandı.

TRT Spor'da yer alan habere göre Galatasaray, Muslera ile 1 yıl daha devam etmek istiyor.

Deneyimli eldivenle, mart ayında yeni sözleşme için görüşme yapılacak.

Muslera'nın takımda kalma ihtimalinin oldukça yüksek olduğu ifade ediliyor.

#Galatasaray
#Fernando Muslera
#Süper Lig

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