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Spor

Muslera'nın yerine eski Fenerbahçeli kaleci geliyor

09:52 - 31/05/2024 الجمعة
Güncelleme: 11:09 - 31/05/2024 الجمعة
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Trendyol Süper Lig'i üst üste ikinci kez şampiyon tamamlayan Galatasaray, tecrübeli kaptanı Fernando Muslera'nın yerine arayışa başladı. Sarı-kırmızılılarda hedef, Fenerbahçe'nin eski file bekçisi.

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Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunda şampiyon Galatasaray oldu.

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102 puanla rekor kıran sarı-kırmızılılar üst üste ikinci, toplamda ise 24. şampiyonluğunu kazandı.

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Süper Kupa'yı da müzesine götüren Cimbom, geçtiğimiz pazartesi günü RAMS Park'ta yaptığı görkemli kutlamayla çifte kupa sevinci yaşadı.

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Galatasaray'da yeniden başkan seçilen Dursun Özbek'in mazbatasını almasıyla birlikte transfer çalışmaları hız kazandı.

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Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde gruplara katılmak isteyen sarı-kırmızılılar, geniş rotasyonlu bir kadro kurmayı hedefliyor.

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Fotomaç'ta yer alan habere göre şampiyonluk sonrası gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray'dan sürpriz bir hamle geldi.

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Fernando Muslera'nın arkasına ileride eldivenleri alabilecek genç bir isim arayan sarı-kırmızılılar, Eyüpspor'un kalecisi Berke Özer'i gündemine aldı.

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24 yaşındaki file bekçisiyle görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği öğrenildi.

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Büyük ölçüde anlaşma sağlanan Berke'nin yeni sezonun ilk transferi olması bekleniyor.

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Altınordu'da yetiştikten sonra Fenerbahçe'ye transfer olan başarılı eldiven, Belçika'da Westerlo ve Portekiz'de Portimonense'de oynadı. Eyüpspor'da bu sezon 28 maçta kaleyi koruyan ve takımıyla Süper Lig'e çıkan Berke'nin 2026'ya kadar kontratı bulunuyor.

#Galatasaray
#Fernando Muslera
#Berke Özer
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