Muslera'nın yerine eski Fenerbahçeli kaleci geliyor

Trendyol Süper Lig'i üst üste ikinci kez şampiyon tamamlayan Galatasaray, tecrübeli kaptanı Fernando Muslera'nın yerine arayışa başladı. Sarı-kırmızılılarda hedef, Fenerbahçe'nin eski file bekçisi.
Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunda şampiyon Galatasaray oldu.
102 puanla rekor kıran sarı-kırmızılılar üst üste ikinci, toplamda ise 24. şampiyonluğunu kazandı.
Süper Kupa'yı da müzesine götüren Cimbom, geçtiğimiz pazartesi günü RAMS Park'ta yaptığı görkemli kutlamayla çifte kupa sevinci yaşadı.
Galatasaray'da yeniden başkan seçilen Dursun Özbek'in mazbatasını almasıyla birlikte transfer çalışmaları hız kazandı.
Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde gruplara katılmak isteyen sarı-kırmızılılar, geniş rotasyonlu bir kadro kurmayı hedefliyor.
Fotomaç'ta yer alan habere göre şampiyonluk sonrası gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray'dan sürpriz bir hamle geldi.
Fernando Muslera'nın arkasına ileride eldivenleri alabilecek genç bir isim arayan sarı-kırmızılılar, Eyüpspor'un kalecisi Berke Özer'i gündemine aldı.
24 yaşındaki file bekçisiyle görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği öğrenildi.
Büyük ölçüde anlaşma sağlanan Berke'nin yeni sezonun ilk transferi olması bekleniyor.
Altınordu'da yetiştikten sonra Fenerbahçe'ye transfer olan başarılı eldiven, Belçika'da Westerlo ve Portekiz'de Portimonense'de oynadı. Eyüpspor'da bu sezon 28 maçta kaleyi koruyan ve takımıyla Süper Lig'e çıkan Berke'nin 2026'ya kadar kontratı bulunuyor.