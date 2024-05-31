Muslera'nın yerine eski Fenerbahçeli kaleci geliyor

Altınordu'da yetiştikten sonra Fenerbahçe'ye transfer olan başarılı eldiven, Belçika'da Westerlo ve Portekiz'de Portimonense'de oynadı. Eyüpspor'da bu sezon 28 maçta kaleyi koruyan ve takımıyla Süper Lig'e çıkan Berke'nin 2026'ya kadar kontratı bulunuyor.