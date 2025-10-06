Yeni Şafak
Ne Mourinho ne Tedesco! Fenerbahçe'de tek galibiyet onunla geldi

6/10/2025, Pazartesi
G: 6/10/2025, Pazartesi
Sezona Jose Mourinho yönetiminde başlayan Fenerbahçe, Portekizli çalıştırıcı ile yollarını ayırdıktan sonra Domenico Tedesco ile anlaşmıştı. Deplasman maçlarında kötü bir grafik çizen sarı-lacivertlilerin 7 maçtaki tek galibiyeti o isimle geldi.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Samsunspor ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı. Sarı-lacivertlilerin deplasmandaki bu kritik maçta berabere kalmasının ardından dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.

Fenerbahçe 6 Ağustos tarihinde bu sezonun ilk resmi maçına çıktığı Feyenoord deplasmanı dahil olmak üzere şimdiye kadar çıktığı 7 deplasman maçında sadece 1 galibiyet alırken o galibiyet de 31 Ağustos 2025 tarihinde Gençlerbirliği'ne karşı geldi.

Fotomaç'ta yer alan habere göre Jose Mourinho kovulduktan 2 gün sonra oynanan maçta Fenerbahçe, Zeki Murat Göle önderliğinde sahaya çıkmıştı.

Jose Mourinho, Fenerbahçe'nin başında çıktığı 3 deplasman maçında 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik alırken, Domenico Tedesco ise 3 deplasmanda 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.

Fenerbahçe'nin deplasmanda aldığı sonuçlar şöyle:


1-2 Feyenoord

0-0 Göztepe

0-1 Benfica

3-1 Gençlerbirliği

1-1 Kasımpaşa

1-3 Dinamo Zagreb

0-0 Samsunspor







