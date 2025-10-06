Ne Mourinho ne Tedesco! Fenerbahçe'de tek galibiyet onunla geldi

Sezona Jose Mourinho yönetiminde başlayan Fenerbahçe, Portekizli çalıştırıcı ile yollarını ayırdıktan sonra Domenico Tedesco ile anlaşmıştı. Deplasman maçlarında kötü bir grafik çizen sarı-lacivertlilerin 7 maçtaki tek galibiyeti o isimle geldi.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Samsunspor ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı. Sarı-lacivertlilerin deplasmandaki bu kritik maçta berabere kalmasının ardından dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.
Fenerbahçe 6 Ağustos tarihinde bu sezonun ilk resmi maçına çıktığı Feyenoord deplasmanı dahil olmak üzere şimdiye kadar çıktığı 7 deplasman maçında sadece 1 galibiyet alırken o galibiyet de 31 Ağustos 2025 tarihinde Gençlerbirliği'ne karşı geldi.
Fotomaç'ta yer alan habere göre Jose Mourinho kovulduktan 2 gün sonra oynanan maçta Fenerbahçe, Zeki Murat Göle önderliğinde sahaya çıkmıştı.
Jose Mourinho, Fenerbahçe'nin başında çıktığı 3 deplasman maçında 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik alırken, Domenico Tedesco ise 3 deplasmanda 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.
Fenerbahçe'nin deplasmanda aldığı sonuçlar şöyle:
1-2 Feyenoord
0-0 Göztepe
0-1 Benfica
3-1 Gençlerbirliği
1-1 Kasımpaşa
1-3 Dinamo Zagreb
0-0 Samsunspor