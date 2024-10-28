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Nihat Kahveci: Fenerbahçe'ye hiç yakıştıramadım

Nihat Kahveci: Fenerbahçe'ye hiç yakıştıramadım

11:3828/10/2024, Pazartesi
G: 28/10/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında sahasında ağırladığı Bodrum FK'yı 2-0 mağlup etti. Kontraspor'da mücadeleyi değerlendiren Nihat Kahveci, sarı-lacivertli takım için dikkat çeken bir yorumda bulundu. İşte Kahveci'nin maçın ardından yaptığı değerlendirmelerden öne çıkanlar:

"Bu sene Fred formsuz. İsmail-Amrabat ikilisi bu maçta işini iyi yaptı."

"Mourinho, Szymanski'yi dinlendirdi. Büyük sürpriz oldu bana. Mourinho'nun onu kesmesi Fenerbahçe'nin hayrına olmuş gibi."

"Saint Maximin'in yaptığı dönüşleri, ben şu an dönmeye çalışsam bir ay yürüyemem. İnanılmaz dönüyor, çok çabuk. Son pasları da daha iyi yapsa elde tutamazsın zaten."

"En Nesyri, Manchester United maçında golünü attı. Mourinho bugün de En Nesyri'yi oynattı ve bugün de golünü attı. Artık, 'Benim için şu kadar bonservis bedeli ödendi. Oynuyorum, oyundan çıkıyorum' havasından çıktı. Manchester United'a gol attı, bugün de atınca başka bir şeye büründü artık şu an. Bir özgüven kazandı En Nesyri. "

"Trabzon deplasmanını düşündüğümde ön tarafta hareketli oyuncu istersin."

"Livakovic ve Fenerbahçe defansı rahat bir maç çıkardı. Ama bu kadar hücumcunun olduğu maçta 2-0 az kaldı. 2 farklı skoru 55'te yakalamışken ofansif anlamda daha fazla pozisyon ve gol beklerdim. Ligde Fenerbahçe'nin topa sahip olma oranı yüzde 49.9. 50 bile değil. Fenerbahçe gibi bir takıma hiç yakıştıramadığım bir istatistik."

"En-Nesyri attığı gollerle özgüven kazandı. Trabzonspor maçında 11 başlayacağını düşünüyorum. Arkasında da Szymanski oynar. Amrabat- Fred olur arkalarında da. Defans dörtlüsüne dokunmaz. Tadic 11'e döner, sol önde de Saint-Maximin oynar."

#Fenerbahçe
#Bodrum FK
#Süper Lig
#Nihat Kahveci

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