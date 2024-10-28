Nihat Kahveci: Fenerbahçe'ye hiç yakıştıramadım

"En Nesyri, Manchester United maçında golünü attı. Mourinho bugün de En Nesyri'yi oynattı ve bugün de golünü attı. Artık, 'Benim için şu kadar bonservis bedeli ödendi. Oynuyorum, oyundan çıkıyorum' havasından çıktı. Manchester United'a gol attı, bugün de atınca başka bir şeye büründü artık şu an. Bir özgüven kazandı En Nesyri. "