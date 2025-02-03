Nihat Kahveci: "Mourinho 'Sezon gidiyor' dedi"

Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe sahasında Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup etti. Mücadele sonrasında eski futbolcu Nihat Kahveci, karşılaşmayı değerlendirdi.
Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti.
Mücadeleyi sarı lacivertliler 2-0 geriden gelerek 3-2 kazandı.
Karşılaşma sonrasında Nihat Kahveci, Kontraspor'da mücadeleyi değerlendirdi.
Kahveci'nin açıklamaları şu şekilde:
"Ben İlhan hocanın büyük takımlara karşı oynadığı oyunu beğeniyorum. Anadolu takımları otobüs çekerken, Rizespor çatır çatır topunu oynadı."
"Talisca eşittir gol. Tam Talisca'lık maçtı. Kalitesini de gösterdi bence. Bir de hatlar arasına girdiğini gördüm. Bildiğimiz Talisca performansını gördük."
"Mourinho gol atabilme imkanı olan herkesi oyuna attı. Bir de ne yaptı?"
"Kostic'i oyundan alınca Oğuz'u da sahada doğru yere attı."
"Maç sırasında şunu düşündü Mourinho. 4 tane transfer indirmişim daha yeni, Rize'yle berabere kalamam düşüncesiyle gördüğü herkesi sahaya attı."
"Bugün 'Puanı kaybettik' oyunuydu Fenerbahçe'nin oyunu. Kostic - İrfan Can değişikliği belki bir şey kazandırmadı ama hoca 'Sezon gidiyor' dedi."
"10 tane değiştirme imkanı olsa 10 tane forvetle oynayacaktı. Esasında çok risk aldı."
"Bana 'Mourinho'ya taktın, eleştiriyorsun' diyorlar. Göztepe maçının ilk yarısını, bu maçın ilk yarısını izleyin. Mourinho'nun katkısını bana anlatın."