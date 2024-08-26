Nihat Kahveci'den çarpıcı Fred iddiası! "Devre arası..."

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında, Fenerbahçe konuk olduğu Çaykur Rizespor'u 5-0 yendi. Mücadeleyi değerlendiren eski milli futbolcu Nihat Kahveci, sarı-lacivertli takımın yıldızı Fred'e ayrı bir parantez açtı ve dikkat çekici bir iddiada bulundu. İşte detaylar...
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u 5-0 yendi. Sarı-lacivertlilerin Brezilyalı futbolcusu Fred yaptığı hat-trickle maçın yıldızı oldu.
Kariyerinde ilk kez hat-trick yapan futbolcuyu değerlendiren eski milli futbolcu ve yorumcu Nihat Kahveci, ara transfer dönemi için Fred ile ilgili çarpıcı bir iddiada bulunarak Fenerbahçe yönetimine seslendi.
Nihat Kahveci'nin Kontraspor YouTube kanalında yaptığı değerlendirme şöyle:
"Fenerbahçe camiasına sesleniyorum, Fred'in sözleşmesini bilmiyorum. Bu maçtan sonra bir sene vardır, iki sene vardır. Ne vardır bilmiyorum, devre arası kapı çalınır."
"Ferdi'ye kapıyı çaldılar aldılar götürdüler. Fred'e tekrardan Avrupa kulüpleri, hele bu maçı izleyip 3 tane gol atmış. Kalecinin performansını konuşacağım o ayrı."
"Ama benim için önemli olan oraya giden Fred. Oraya gidip altıpasa gelen bir Fred."
"Fred'i oyundan aldılar ya, hemen ona bir alçıpan, pamuklara sarma, takım arkadaşları bile yaklaşmamalı."
"Hemen otobüse götür, iki kişi boş ortada oturttur. Uçakla döndüğünde business koltuk, en önde oturttur."
"Kimse yakın olmasın, kimse müdahale etmesin. Aman sakatlığın 'S'sini yaşamasın."
"Fred ile Fenerbahçe'yi görüyorsun. Szymanski başka oynuyor. İsmail zaten iyi oynuyor ama Fred ile beraber bir başka oynuyor."
"Fred'i geçen seneden beri konuşuyoruz, neden konuştuğumuzu bize gösterdi. Bir orta saha oyuncusu hat-trick yapıyor, böyle bir şey mi var ya."
"Fred'in bu maçtaki performansı 10 üzerinden 10. Kariyerinin belki de bugün en iyi maçını oynadı."
"Fred sanki hiç sakatlanmamış gibi sahanın en diri, en fit, golleri atan, hat-trick yapan, defansif görevlerini de çok iyi yapan bir performans gösterdi. Ben bu futbolcuyu alkışlarım."