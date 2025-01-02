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Nihat Kahveci'den çarpıcı Mourinho iddiası!

Nihat Kahveci'den çarpıcı Mourinho iddiası!

12:062/01/2025, Perşembe
G: 2/01/2025, Perşembe
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Futbol yorumcusu Nihat Kahveci, Fenerbahçe'yi değerlendirdi. Eski milli futbolcu, sarı-lacivertlilerde geleceği tartışma konusu olan Jose Mourinho'yla ilgili dikkat çeken bir iddiada bulundu.

Nihat Kahveci, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Kontraspor YouTube kanalında konuşan Nihat Kahveci'nin açıklamaları şöyle:

"Şimdi 'Yönetim istifa' diye inledi stat, şu an istifa etmesi gerekli bir durum değil, öyle bir zaman değil."

"Devre arası dokunuşlar, transferler önemli. Bence Fenerbahçe taraftarlarının beklentisi çok yüksek o bölümde. Takviyeler önemli olacak."

"Fenerbahçe'nin oyunu güçlendirmesi, alacağı skorlar çok önemli olacak."

"Ligdeki 8 puanlık fark lig sonunda oldu 12, 15 neyse... Ne yönetim kalır ne Mourinho kalır."

"Fenerbahçe yanlış hatırlamıyorsak, şampiyon olmuş Ersun Yanal'ı ertesi sene yollamadı mı Aziz Yıldırım yönetiminde. Böyle bir camiadan bahsediyoruz."

#Fenerbahçe
#Jose Mourinho
#Nihat Kahveci

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