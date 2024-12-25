Nihat Kahveci'den Fenerbahçeli yıldız için olay sözler! "Şu an yollasalar havalimanına bir kişi gitmez"

"Osayi-Samuel gibi bir kenar oyuncusunu ben ilk defa bu kadar atağa çıkmazken gördüm. İlk yarı bir kere altı pasın oraya girdi korner oldu. Samuel normalde bağlasan durmaz, gitmiyor. Senin tek atak şeklin Kostic, Tadic'ti maçta... Hep kessin, kessin... Olmaz."