Nihat Kahveci'den Fenerbahçeli yıldız için olay sözler! "Şu an yollasalar havalimanına bir kişi gitmez"

Nihat Kahveci, Fenerbahçe'nin ligde Eyüpspor'la 1-1 berabere kaldığı mücadeleyi yorumladı. Kahveci, sarı-lacivertlilerin yıldız ismiyle ilgili flaş bir iddiada bulunurak "Şu an yollasalar havalimanına bir kişi gitmez." ifadelerini kullandı.
Nihat Kahveci, Fenerbahçe'nin Eyüpspor ile 1-1 berabere kaldığı maçı değerlendirdi.
Kahveci, Jose Mourinho'yu futbolcu performanslarını yukarı çekemediğini belirterek eleştirdi. Nihat Kahveci'nin Kontraspor YouTube kanalındaki açıklamaları şöyle:
"Fenerbahçe'de performansı tek artan futbolcu Livakovic. Sana zaten her şeyi anlatıyor bu durum."
"Livakovic'in performansı arttı, Fenerbahçe'nin bu sezon özeti. Bir kalecinin performansı neden artar? Çünkü çok pozisyon verirsin yesen de yemesen de."
"Kimin performansı arttı? Uçan kaçan, 'Fred'li Fred'siz Fenerbahçe' deniliyor. Şu an Fred'i yollasalar havalimanına bir kişi gitmez. Fred bu hale geldi."
"Szymanski bütün yeteneklerini kaybetti ofansif anlamda. 'Szymanski çok koşuyor, Szymanski çok mücadele ediyor'. Forvet arkası oynayan oyuncunun çok koşmasına çok mücadele etmesine bakılmaz. Neyine bakılır? Ofansif katkısı, takımı nasıl yönetiyor, nasıl paslar veriyor, nasıl liderlik yapıyor. Beni önde tutuyor mu?"
"Osayi-Samuel gibi bir kenar oyuncusunu ben ilk defa bu kadar atağa çıkmazken gördüm. İlk yarı bir kere altı pasın oraya girdi korner oldu. Samuel normalde bağlasan durmaz, gitmiyor. Senin tek atak şeklin Kostic, Tadic'ti maçta... Hep kessin, kessin... Olmaz."