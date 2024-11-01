Nihat Kahveci'den flaş Okan Buruk iddiası

A Milli Takım'ın eski golcüsü ve futbol yorumcusu Nihat Kahveci, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'la ilgili dikkat çeken bir iddiada bulundu. İşte detaylar...
Eski futbolcu ve yorumcu Nihat Kahveci, Kontraspor'da gündemi yorumladı. Kahveci, Okan Buruk için dikkat çeken bir iddia ortaya attı.
Nihat Kahveci, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın Roma'ya açık kapı bırakmasını yorumladı.
Montella'nın olası ayrılığında milli takımın başına geçecek ismin konuşulduğu anlarda Nihat Kahveci'nin Okan Buruk sözleri dikkat çekti.
Nihat Kahveci, İtalyan teknik adamla vedalaşılması halinde Fatih Terim'in doğal aday olduğunu belirtti ve "Montella'nın yerine Türk düşünülürse isimler belli. Fatih Terim'in takım çalıştırmadığı bir süreçte ismi her zaman anılır. Yıllardır anılıyor. Sergen Yalçın'ın ismi geçiyor. O da bu sene çalışmayacağım dedi. İşin yorumculuk tarafında" ifadelerini kullandı.
Öte yandan Nihat Kahveci, Okan Buruk'un bir gün milli takımın başına geçeceğini öne sürdü.
Eski milli futbolcu konuyla ilgili "Bir gün bence Okan Buruk olacak ama şu an olma ihtimali yok. Galatasaray'da şampiyonluk istiyor, 5. yıldızı istiyor, Avrupa'da hedefleri var. Çok da opsiyon yok" şeklinde konuştu.