Nihat Kahveci'den flaş Okan Buruk iddiası

Nihat Kahveci, İtalyan teknik adamla vedalaşılması halinde Fatih Terim'in doğal aday olduğunu belirtti ve "Montella'nın yerine Türk düşünülürse isimler belli. Fatih Terim'in takım çalıştırmadığı bir süreçte ismi her zaman anılır. Yıllardır anılıyor. Sergen Yalçın'ın ismi geçiyor. O da bu sene çalışmayacağım dedi. İşin yorumculuk tarafında" ifadelerini kullandı.